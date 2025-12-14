聽新聞
北市女童違規穿越馬路要搭公車 遭多元計程車撞傷送醫
高姓女童前天晚間要搭公車返家，違規穿越台北市基隆路，遭陳姓男子駕駛多元計程車撞上，全身多處擦挫傷被送醫治療，無生命危險，過程驚險；警方提醒民眾過馬路應行走行人穿越道，以策安全。
警方調查，12歲高姓女童前天晚間9時許由北市大安區臥龍街東往西步行，欲穿越基隆路2段至對面公車站搭乘公車返家，未依規行走行人穿越道，穿越基隆高架下敦化匝道排水孔通道時，42歲陳姓男子駕駛多元計程車從基隆高架下敦化南路匝道，雖立即閃避，右側車身仍擦撞高左側身體。
高身體及手腳擦挫傷，意識清醒，被送醫治療，多元計程車右側車身及後視鏡毀損，大安警分局交通分隊員警獲報到場處置，發現陳酒測值為0、駕籍正常，調查釐清肇事原因。
大安分局呼籲，行人穿越道路應遵循交通號誌、標誌及標線指示行走行人穿越道；駕駛亦需隨時留意前方路況，建立防禦駕駛觀念，以應變突發道路狀況。
