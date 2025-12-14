快訊

新店碧瑤、錦秀社區搶災施工傳意外 混凝土坍落砸破民房

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市新店區碧瑤、錦秀社區今年10月發生擋土牆倒塌意外，目前持續搶災工程，不料13日晚間施工現場傳意外，施工便道混凝土重力塊在灌漿過程中坍落，部分尚未凝固的混凝土漿體溢流至周遭，並砸破鄰近民房外牆，幸無人傷亡。新北市養工處表示，後續將邀請專業技師公會進一步檢查後，辦理建物外牆修繕事宜，也將責成廠商在兼顧安全與效率的前提下，審慎進行搶災作業。

新北市議員黃心華表示，昨日接獲民眾通報後，立即趕赴施工災害現場，他指出，意外可能與多重因素累積有關，包括施工平台需用混凝土重力塊圍束澆置區域、混凝土澆置速度過快、分層灌漿批次安排不周，以及當晚雨水增加的水分影響，整個情況有點像小型水壩被高漲的水沖垮，重力塊未能有效圍束混凝土漿體，結果被推倒，衝擊鄰近民房磚牆。

黃心華說，10月事件發生後，雖市府與施工團隊已全力趕工，但距離工程完工仍需數月時間，民眾迫切關心的「何時能返回家園」問題仍亟待解答，市府應該思考趕緊給民眾一個相對更明確的答案。

新北市養工處表示，施新店碧瑤、錦秀社區13日搶災施工便道坍落，施工廠商已於14日凌晨將坍落混凝土塊移除，遭混泥土塊擊中的建物為錦秀路57巷4號1、2樓，經初步目視判斷為外牆破損，本次事件並無人員傷亡，但造成周邊居民虛驚，養工處表示歉意，後續將邀請專業技師公會進一步檢查後，辦理建物外牆修繕事宜，也將責成廠商在兼顧安全與效率的前提下，審慎進行搶災作業。

養工處表示，新店碧瑤、錦秀社區擋土牆坍塌位置，因兩側均為現有民宅，施工空間甚為侷限，在13日進行施工便道混凝土塊堆疊與加固灌漿作業，因氣候及灌漿因素，造成堆疊的混凝土塊發生坍落狀況。

養工處表示，錦秀路57巷4號建物在10月25日發生擋土牆坍塌後，住戶即撤離，暫無人居住。目前市府仍加緊趕辦搶災施工，並要求施工廠商檢討混凝土塊堆疊加固施工方式，應採逐層灌漿加固，在確認灌漿加固位置達到足夠強度，才能辦理下一個升層作業。

此外，養工處表示，本次搶災工程，因社區施工空間甚為狹窄，施工期間或有噪音或交通的干擾，籲請社區民眾能理解與配合。

新北市新店區碧瑤、錦秀社區搶災工程13日施工現場傳意外，混凝土塊溢流砸破鄰近民房外牆。圖／新北市議員黃心華提供
新北市新店區碧瑤、錦秀社區搶災工程13日施工現場傳意外，混凝土塊溢流砸破鄰近民房外牆。圖／新北市議員黃心華提供
新北市新店區碧瑤、錦秀社區搶災工程13日施工現場傳意外，混凝土塊溢流砸破鄰近民房外牆。圖／新北市議員黃心華提供
新北市新店區碧瑤、錦秀社區搶災工程13日施工現場傳意外，混凝土塊溢流砸破鄰近民房外牆。圖／新北市議員黃心華提供
新北市新店區碧瑤、錦秀社區搶災工程13日施工現場傳意外，混凝土塊溢流砸破鄰近民房外牆。圖／新北市議員黃心華提供
新北市新店區碧瑤、錦秀社區搶災工程13日施工現場傳意外，混凝土塊溢流砸破鄰近民房外牆。圖／新北市議員黃心華提供
新北市新店區碧瑤、錦秀社區搶災工程13日施工現場傳意外，混凝土塊溢流砸破鄰近民房外牆。圖／新北市議員黃心華提供
新北市新店區碧瑤、錦秀社區搶災工程13日施工現場傳意外，混凝土塊溢流砸破鄰近民房外牆。圖／新北市議員黃心華提供

