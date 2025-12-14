外籍人士桃機偷超商遭航警逮捕 調查後竊盜罪送辦

快訊

中央社／ 桃園機場14日電

航空警察局今天表示，13日獲報在桃機第二航廈逮捕一名偷泡麵、餅乾的外籍男子，男子供稱想離開台灣但身無分文，警方將依刑法竊盜罪移請桃園地檢署偵辦，並為男子尋求協助。

有民眾在社群軟體發布影片表示，1名外籍男子疑似於桃機行竊被抓，航空警察局今天表示，保安大隊13日接獲報案指出，在第二航廈北側擴建區5樓有外籍男子涉嫌於超商竊取商品，立即派遣線上警力前往現場處理，警方調查發現，男子為33歲美國籍人士，於11月23日搭機來台，以觀光名義申請入境，不過在台無親屬且居無定所、身無分文。

航警局說，這名男子13日在第二航廈遊蕩，並到航廈內的超商行竊泡麵、餅乾等商品，員警接獲報案到場，員警盤查時發現男子疑似語無倫次、精神狀態不佳，依法逮捕帶回偵辦時男子自述想離開台灣，但身無分文，後續將依違反刑法竊盜罪移請桃園地方檢察署偵辦，並為男子尋求協助。

航空警察局呼籲民眾，如發現治安事件應立即通報警方，以維護自身及公共安全。航警局將持續加強轄區巡邏與安全維護作為，以確保桃園國際機場治安穩定。

桃園地檢署 警察 桃機

