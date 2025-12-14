新莊惡火16歲少女斷魂 保全員父在外工作逃死劫 聞噩耗悲痛欲絕

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區建中街1棟公寓今天凌晨發生火警，消防人員到場發現2樓竄出火煙，經半小時灌救撲滅火勢，但清理火場時在2樓發現16歲周姓少女葬身火窟。據了解火警發生時周父因擔任保全，正在外工作，16歲女兒疑逃生不及喪生，火警原因待查。

據了解，死者16歲周姓少女與59歲父親相依為命，同住在新莊區建中街這棟公寓2樓。今天凌晨4時許客廳突然發生火警，火舌及濃煙大量竄出，當時周父在外工作，家中僅剩16歲周姓少女。

新北市消防局獲報派遣8分隊、26輛消防車及61名消防人員前往，到場後立即布水線入內灌救，並疏散受困在4樓的3住戶，火勢於4時59分撲滅，燃燒面積約30平方公尺。

遺憾的是消防人員清理火場時，在2樓客廳與臥室間發現已被燒成焦屍明顯死亡的周姓少女。周父聽聞噩耗焦急趕回，得知女兒葬身火窟不禁悲痛欲絕。目前周姓少女遺體已移至殯儀館等待相驗，火警發生原因仍待火調人員調查。

新北市新莊區建中街1棟4層樓公寓今天凌晨4時許發生火警。圖／翻攝臉書
新北市新莊區建中街1棟4層樓公寓今天凌晨4時許發生火警。圖／翻攝臉書
死者周姓少女與父親同住公寓，火警時周父在外工作。記者黃子騰／翻攝
死者周姓少女與父親同住公寓，火警時周父在外工作。記者黃子騰／翻攝

