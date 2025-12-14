新莊惡火16歲少女斷魂 保全員父在外工作逃死劫 聞噩耗悲痛欲絕
新北市新莊區建中街1棟公寓今天凌晨發生火警，消防人員到場發現2樓竄出火煙，經半小時灌救撲滅火勢，但清理火場時在2樓發現16歲周姓少女葬身火窟。據了解火警發生時周父因擔任保全，正在外工作，16歲女兒疑逃生不及喪生，火警原因待查。
據了解，死者16歲周姓少女與59歲父親相依為命，同住在新莊區建中街這棟公寓2樓。今天凌晨4時許客廳突然發生火警，火舌及濃煙大量竄出，當時周父在外工作，家中僅剩16歲周姓少女。
新北市消防局獲報派遣8分隊、26輛消防車及61名消防人員前往，到場後立即布水線入內灌救，並疏散受困在4樓的3住戶，火勢於4時59分撲滅，燃燒面積約30平方公尺。
遺憾的是消防人員清理火場時，在2樓客廳與臥室間發現已被燒成焦屍明顯死亡的周姓少女。周父聽聞噩耗焦急趕回，得知女兒葬身火窟不禁悲痛欲絕。目前周姓少女遺體已移至殯儀館等待相驗，火警發生原因仍待火調人員調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言