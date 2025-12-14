快訊

影／布朗大學期末考驚傳槍響！台灣博士生還原驚險避難過程

「古典第一美人」何晴驚傳病逝！經歷3段婚姻 去年確診腦癌苦不堪言　

台灣Costco有分店要搬家！CEO鬆口2026遷址計畫

平鎮警取締大車違規破百件 較去年增38%

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

為避免大型車輛違規肇事造成嚴重傷亡，守護用路人安全，桃園市平鎮警分局自11月29日起特別規畫「大型車輛違規取締專案」勤務。經統計，警方於專案期間共取締110件，成效較去年同期大幅增加38%，未來將持續加強稽查力度，呼籲大型車駕駛加強行車安全觀念。

平鎮分局交通組組長王瑞程表示，經統計11月29日至12月13日期間，警方針對大型車輛「超載、超速、闖紅燈、貨物捆紮不牢、違規行駛禁行路段及違規停車」等重點項目強力執法，共計取締110件。較去年同期取締80件大幅增加 38%。警方強調，未來將持續加強稽查力度，盼能提升駕駛人的守法意識與防禦駕駛觀念，以有效降低事故發生率。

除此之外，平鎮警方也特別針對轄內14家大型車輛業者進行交通安全宣導，要求業者落實「源頭管理」，未來將不定期針對大型車輛違規熱點加強稽查，同時呼籲駕駛務必遵守交通規則，切勿心存僥倖；民眾則要注意大型車輛內輪差及駕駛視線死角的問題，遇到大車轉彎時，務必保持安全距離，以維護自身安全。

平鎮警方於上月底執行「大型車輛違規取締專案」共取締110件，成效較去年同期增加38%。圖／警方提供
平鎮警方於上月底執行「大型車輛違規取締專案」共取締110件，成效較去年同期增加38%。圖／警方提供
平鎮警方於上月底執行「大型車輛違規取締專案」共取締110件，成效較去年同期增加38%。圖／警方提供
平鎮警方於上月底執行「大型車輛違規取締專案」共取締110件，成效較去年同期增加38%。圖／警方提供

闖紅燈 桃園

延伸閱讀

青棒／李星漢飆149公里火球奪勝 平鎮奪下鋁棒聯賽第7冠

高中鋁棒聯賽／高施諠3分砲帶動攻勢 平鎮與穀保爭冠

平鎮警防範大型車事故 加強執法、教育宣導雙管齊下

日職／徐若熙簽下鉅約 平鎮教頭點出從小看到一特質

相關新聞

斗南公路清晨大車禍3車相撞 車頭撞斷2人OHCA、2輕重傷

雲林縣斗南鎮靠近國道1號涵洞附近的大同路口今天清晨6時許，2輛自小客車和1輛自小貨車在路口相撞，其中1輛自小客車和小貨車...

新莊凌晨惡火16歲少女葬身火窟 消防員悲：妹妹抱歉，我們盡力了

新北市新莊區今天凌晨發生死亡火警。建中街1棟4層樓公寓2樓凌晨4時許發生火警，火舌及濃煙不斷竄出。消防人員疏散並救出15...

新莊惡火16歲少女斷魂 保全員父在外工作逃死劫 聞噩耗悲痛欲絕

新北市新莊區建中街1棟公寓今天凌晨發生火警，消防人員到場發現2樓竄出火煙，經半小時灌救撲滅火勢，但清理火場時在2樓發現1...

影／台南8旬男行動不便遇住家火警受困 他這動作讓自己平安獲救

80歲黃姓男子行動不便，今天住家4樓透天民宅清晨驚傳火警，其他家人先跑出去，黃受困在2樓；由於黃發現屋內冒出濃煙，第一時...

行動不便長者散步突倒下 旁人衝骨科診所求助護理師全出動救人

台中一名行動不便長者散步時突然往後倒下，有路人正要到台中市清水區安程骨科診所復健，衝進診所求助，護理師全部衝出救人；診所...

影／國中少女返家見家人全不在 她報案「父母失聯」警查出真相

台中市13歲國中少女近日打電話向警方求助，返家時父母失聯，因手機沒有SIM卡無法與父母取得聯繫，警方獲報後，趕緊前往少女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。