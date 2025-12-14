平鎮警取締大車違規破百件 較去年增38%

為避免大型車輛違規肇事造成嚴重傷亡，守護用路人安全，桃園市平鎮警分局自11月29日起特別規畫「大型車輛違規取締專案」勤務。經統計，警方於專案期間共取締110件，成效較去年同期大幅增加38%，未來將持續加強稽查力度，呼籲大型車駕駛加強行車安全觀念。

平鎮分局交通組組長王瑞程表示，經統計11月29日至12月13日期間，警方針對大型車輛「超載、超速、闖紅燈、貨物捆紮不牢、違規行駛禁行路段及違規停車」等重點項目強力執法，共計取締110件。較去年同期取締80件大幅增加 38%。警方強調，未來將持續加強稽查力度，盼能提升駕駛人的守法意識與防禦駕駛觀念，以有效降低事故發生率。