高速公路驚見「飛簷走壁」 小客車爬上護欄行駛畫面瘋傳
國道昨晚出現宛如電影場景的一幕，有輛小客車行駛國道1號北向台南嘉義間276公里處途中逐漸偏離車道，隨後擦撞內側護欄，車身竟一度「爬上」內側車道邊緣，畫面宛如「飛簷走壁」。相關行車影像被民眾上傳至脆社群平台後迅速引發熱議，網友發文「在高速遇到一台車飛簷走壁，這是什麼高科技嗎？」，短時間內吸引逾4千人關注。
影片曝光後，網友留言「飛航模式已啟動」、「某種意義上算是輔助駕駛吧」、「重點是他還打方向燈誒！」，也有人注意到後方車輛反應直呼「後面那台車看起來很著急」。更有網友笑稱「這個太猛，果然在台灣的路上什麼事都會發生」、「這是水溝蓋跑法高階技巧，小狗尿尿跑法」。
國道警方表示，經查本案為56歲陳姓男子，於昨晚9時18分許，駕駛小客車行經國道1號北向276公里處，疑似因身體不適，導致車輛偏離車道並擦撞內側護欄肇事。警方表示，駕駛人送醫檢查後並無大礙，亦未受傷，經檢測確認無飲酒情形。
國道警方指出，事故現場於晚間10時03分排除，全線恢復通車，未造成後續重大交通影響。警方呼籲，用路人行駛高速公路時務必專注車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，如出現身體不適或精神不濟等情形，應立即進入服務區或離開高速公路休息，以維護自身及其他用路人的行車安全。
