行動不便長者散步突倒下 旁人衝骨科診所求助護理師全出動救人

台中一名行動不便長者散步時突然往後倒下，有路人正要到台中市清水區安程骨科診所復健，衝進診所求助，護理師全部衝出救人；診所醫師嚴可倫當時正在醫院看診，他事後看到監視器畫面說，熱心呼救的本來行動緩慢，當下都快跑起來，機警的診所同仁鎮定、分工、有默契，他以大家為榮。

嚴可倫在自己臉書分享監視器畫面說，真的是驚險一瞬間，搶救生命線。日前早上微寒，一位在人行道散步的長者，走著走著突然停下，下一秒，竟整個人往後倒下，倒的地點在清水區安程骨科診所前，嚴可倫正在醫院為患者看診。

一名準備到診所復健的路人立刻跑進診所求救，護理師們聽見後全部衝出去，一人評估心跳、呼吸、意識；一人通報119，並在救護車靠近時主動揮手引導；一人拿小毯子替長者蓋上，避免失溫；一人聯絡社區管理室，協助確認身分、通知家屬。

嚴可倫說，從路人通報櫃檯，到長者上救護車，不到10分鐘，他很感謝熱心呼救的市民，本來行動緩慢，當下都快跑起來了；他診所機警同仁，鎮定、分工、有默契，「我真的以你們為榮」。