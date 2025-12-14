快訊

行動不便長者散步突倒下 旁人衝骨科診所求助護理師全出動救人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名行動不便長者散步時突然往後倒下，有路人正要到台中市清水區安程骨科診所復健，衝進診所求助，護理師全部衝出救人；診所醫師嚴可倫當時正在醫院看診，他事後看到監視器畫面說，熱心呼救的本來行動緩慢，當下都快跑起來，機警的診所同仁鎮定、分工、有默契，他以大家為榮。

嚴可倫在自己臉書分享監視器畫面說，真的是驚險一瞬間，搶救生命線。日前早上微寒，一位在人行道散步的長者，走著走著突然停下，下一秒，竟整個人往後倒下，倒的地點在清水區安程骨科診所前，嚴可倫正在醫院為患者看診。

一名準備到診所復健的路人立刻跑進診所求救，護理師們聽見後全部衝出去，一人評估心跳、呼吸、意識；一人通報119，並在救護車靠近時主動揮手引導；一人拿小毯子替長者蓋上，避免失溫；一人聯絡社區管理室，協助確認身分、通知家屬。

嚴可倫說，從路人通報櫃檯，到長者上救護車，不到10分鐘，他很感謝熱心呼救的市民，本來行動緩慢，當下都快跑起來了；他診所機警同仁，鎮定、分工、有默契，「我真的以你們為榮」。

嚴可倫說，他當時不在診所，事後看到監視器畫面都覺得緊張，他說在危急時刻，看見每個人為生命多跨一步，那是寒冬中真正的溫暖。

台中市清水區安程骨科診所前，日前一名長者散步時突倒地，旁人衝進骨科診所求助，護理師衝出救人。圖／安程骨科診所嚴可倫醫師提供
台中市清水區安程骨科診所前，日前一名長者散步時突倒地，旁人衝進骨科診所求助，護理師衝出救人。圖／安程骨科診所嚴可倫醫師提供

診所 監視器 生命線

相關新聞

斗南公路清晨大車禍3車相撞 車頭撞斷2人OHCA、2輕重傷

雲林縣斗南鎮靠近國道1號涵洞附近的大同路口今天清晨6時許，2輛自小客車和1輛自小貨車在路口相撞，其中1輛自小客車和小貨車...

新莊凌晨惡火16歲少女葬身火窟 消防員悲：妹妹抱歉，我們盡力了

新北市新莊區今天凌晨發生死亡火警。建中街1棟4層樓公寓2樓凌晨4時許發生火警，火舌及濃煙不斷竄出。消防人員疏散並救出15...

外籍人士車禍增 移工騎車占多數

監察院今年五月透過六國語言問卷，調查外籍人士交通事故攀升之因，發現駕駛教育訓練不足、考照制度不完善、語言障礙與資訊不足等都是原因，建議行政院督同所屬機關與地方政府，從現行制度、執法、教育、設施等面向，積極檢討。

用餐時間竄火光！新北餐廳廚房起火 急疏散員工、顧客共80人

新北市新店區中央新村1間牛排餐廳今晚用餐時間，疑因廚房排油煙機起火，冒出明顯火煙，店家緊急疏散員工及顧客共80人，新北市...

新莊公寓深夜惡火竄大量火煙 16歲少女逃生不及慘成焦屍

新北市新莊區建中街1棟4層樓公寓，今天凌晨4時許2樓突然發生火警，消防人員趕抵佈水線進入搶救，並疏散4樓3名住戶，火勢在...

新莊惡火16歲少女斷魂 保全員父在外工作逃死劫 聞噩耗悲痛欲絕

新北市新莊區建中街1棟公寓今天凌晨發生火警，消防人員到場發現2樓竄出火煙，經半小時灌救撲滅火勢，但清理火場時在2樓發現1...

