影／台南8旬男行動不便遇住家火警受困 他這動作讓自己平安獲救

80歲黃姓男子行動不便，今天住家4樓透天民宅清晨驚傳火警，其他家人先跑出去，黃受困在2樓；由於黃發現屋內冒出濃煙，第一時間就將房間的門關上，並在房間等待救援，消防及時趕到，將火勢撲滅，並架梯將男子救出，消防表示，關門這個動作讓男子平安獲救。

台南市消防局今天7時6分獲報，北區育德一街98號地上4層RC構造透天民宅發生火警，2樓有民眾受困，立即派遣16車35人趕往，7時12分抵達，先架梯爬上2樓，將人在屋內的80歲黃姓男子移到2樓戶外陽台相對安全空間；7時17分撲滅火勢，7時30分殘火處理完畢。

消防局指出，現場為住宅用途4層RC構造，1樓後方廚房燃燒，燃燒面積2平方公尺；消防到場時，3樓冒出大量濃煙，屋內其他4人已經逃生到一樓，一邊拉水線灌救、一邊架梯上2樓救人，待居室內環境穩定、濃煙排出，確認無危害後，再協助男子由室內撤出。

消防員後來詢問行動不便的黃姓男子，得知黃在發現屋內有濃煙後，第一時間就將房間門關上，因此他的房間內沒有大量濃煙，也避免自己遭到嗆傷；消防表示，這個正確動作讓男子平安獲救，男子意識清楚、沒有傷勢，並未送醫。屋主表示因沒有財損，不需火調。

消防局指出，火場逃生避難原則為「小火快逃、大火關門」，最佳策略就是離開建築物，並謹記「隨手關門」，防止火勢和煙霧擴散，以利其他房間或樓層的人可以順利逃生避難；離開建築物最好的方法就是往一樓向外逃生，濃煙充滿高溫、有毒氣體，不可穿越，說明如下：

1、發生火警第一時間，請大叫示警，替所有人爭取時間反應。

2、小火快跑，濃煙關門。

3、逃生時，向下、向外逃生，切記不可向上，致命的濃煙竄升速度非常快。

4、在樓梯間若發現煙，改採水平方向或其他避難路線。

5、千萬不可躲進浴室，因為塑膠門無法阻絕濃煙及高溫。