嘉市微電車「躲」草叢 警民聯手助車主找回

嘉義市有名男子日前到嘉義市局第二分局長竹派出所報案，表示自己的微電車突然「人車分離」，怎麼想都想不起來停在哪裡，讓他相當焦急，只好向警方求助。

警方了解，該名男子日前因身體不適，被救護車送往大雅路一帶醫院治療，就醫結束後準備返家，卻發現完全想不起微電車停放位置，甚至連為何會送醫也一時記憶模糊。男子只好徒步返家，家人得知後趕緊勸他報警協助找車。

長竹派出所警員陳俊諺、葉子豪接獲報案後，立即依據男子提供的車牌資料，調閱路口監視器，一路追蹤其騎乘軌跡，同時在附近道路展開巡查。就在警方沿著環潭道路搜尋時，熱心民眾主動提供線索，表示曾看到一輛微電車倒在道路旁斜坡草叢內，似乎已經放了一段時間。

警方趕赴現場查看，果然在草叢中發現「失蹤」的微電車，立即通知男子到場確認。男子到場後一眼認出愛車，與警方合力將車輛牽回路面，確認車況仍可正常行駛，這才鬆了一口氣，頻頻向警方表達感謝。