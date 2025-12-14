快訊

影／國中少女返家見家人全不在 她報案「父母失聯」警查出真相

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市13歲國中少女近日打電話向警方求助，返家時父母失聯，因手機沒有SIM卡無法與父母取得聯繫，警方獲報後，趕緊前往少女報案的地點，先將少女帶回派出所詳查，經警方聯繫才知，少女返家時，剛好父親出門替少女的妹妹買尿布，才會不在家，也化解一場虛驚。

第五警分局北屯所警員柯俊銘在4日晚間9時許，接獲一名13歲國中少女報案「父母失聯，找不到人，需要警方協助」，警員聽到報案內容後，因為報案內容很有想像空間，加上少女報案地點位於派出所附近，因此直接徒步前往處理。

少女表示，因當天學校考試，考完試後沒有馬上回家，而是跟同學是逛一中商圈，但返家後發現家中無燈光，按電鈴也無人應門，因為沒帶鑰匙，手機沒有SIM卡無法撥打電話，不知道父母何時會回到家，只能打110向警方求助。

警員先將少女帶回派出所休息，另外透過少女告知家長的聯絡方式後，順利聯絡上少女父親前往派出所接人。

少女父親說，當晚在家等女兒放學回家，但剛好家中妹妹尿布用完，才臨時起意出門購買，那知道碰巧女兒回家，才陰錯陽差無法進門，非常感謝員警的協助，幫助女兒平安返家。

第五警分局長劉其賢表示，為民服務是每一位警察的責任，遇到類似案件時警察都會全力協助；呼籲民眾家中如有尚在求學階段的成員，應隨時暢通聯繫管道，以免發生認知錯誤引起虛驚。

台中市一名少女4日向警方報案父母失聯，警方協助她與家人團聚。圖／第五警分局提供
台中市一名少女4日向警方報案父母失聯，警方協助她與家人團聚。圖／第五警分局提供

父母 妹妹

影／國中少女返家見家人全不在 她報案「父母失聯」警查出真相

