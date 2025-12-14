新莊凌晨惡火16歲少女葬身火窟 消防員悲：妹妹抱歉，我們盡力了
新北市新莊區今天凌晨發生死亡火警。建中街1棟4層樓公寓2樓凌晨4時許發生火警，火舌及濃煙不斷竄出。消防人員疏散並救出15名住戶，遺憾的是清理火場時在2樓發現1名16歲少女葬身火窟。消防大隊長難過PO文：妹妹抱歉，我們盡力了。
新北市消防局今天凌晨4時33分接獲報案，新莊區建中街1棟4層樓公寓冒出火煙，立即派遣8分隊26輛各式消防車及61名消防人員前往灌救。消防人員到場發現起火點位於2樓，大量火煙不斷竄出，立即布設2條水線進入搶救，同時疏散並救出整棟公寓共15名住戶。
火勢在4時59分宣告撲滅，燃燒2樓客廳雜物，面積約30平方公尺。但消防人員清理火場時，在2樓客廳發現1名16歲少女疑似來不及逃生被燒成焦屍明顯死亡。起火原因仍待火調人員釐清。
新北市消防局第二大隊大隊長曾天柔事後在臉書遺憾PO文：「到達時已全面燃燒，滅火及搜索小組迅速破門入室搶救，同時其餘支援單位往上救援，共疏散帶出15名待援民眾，但最終遺憾還是發生。RIP，妹妹抱歉，我們盡力了。我們會繼續加油，用全力守護每位市民。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言