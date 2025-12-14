新莊凌晨惡火16歲少女葬身火窟 消防員悲：妹妹抱歉，我們盡力了

新北市新莊區今天凌晨發生死亡火警。建中街1棟4層樓公寓2樓凌晨4時許發生火警，火舌及濃煙不斷竄出。消防人員疏散並救出15名住戶，遺憾的是清理火場時在2樓發現1名16歲少女葬身火窟。消防大隊長難過PO文：妹妹抱歉，我們盡力了。

新北市消防局今天凌晨4時33分接獲報案，新莊區建中街1棟4層樓公寓冒出火煙，立即派遣8分隊26輛各式消防車及61名消防人員前往灌救。消防人員到場發現起火點位於2樓，大量火煙不斷竄出，立即布設2條水線進入搶救，同時疏散並救出整棟公寓共15名住戶。

火勢在4時59分宣告撲滅，燃燒2樓客廳雜物，面積約30平方公尺。但消防人員清理火場時，在2樓客廳發現1名16歲少女疑似來不及逃生被燒成焦屍明顯死亡。起火原因仍待火調人員釐清。