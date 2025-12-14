老翁拉肚子上廁所沾褲子站路邊無助 潭子警暖心這樣幫他

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名老翁日前突然腹痛上廁所時排洩物不慎沾到褲子，他想搭車回家卻擔心被發現，站路旁神情尷尬，台中市大雅警分局潭子分駐所員警到場協助，幫他整理以外套遮掩，再到計程車排班處找到可使用愛心卡付款車，讓老翁搭計程車回家。

大雅警分局潭子分駐所本月10日早上8時40分接獲報案，指稱公車站牌有位老翁衣著不整、疑似需要協助。員警趕抵後，發現王姓老翁因突然肚痛，上廁所時不慎弄髒褲子，一時無法整理，坐在路旁神情窘迫。

警方表示，老翁一早從豐原搭車到潭子吃早餐，準備返回時肚子劇烈不適，進廁所時不慎弄髒褲子，只能以外套遮掩。因現場行人車流多，巡佐張倪維為協助整理衣物遮掩，避免老翁尷尬、也防止民眾誤會，先協助調整外套作為遮蔽，再陪同確認身分與需求。

員警得知老翁身上有敬老愛心卡，帶他到計程車排班區協助攔車，並尋找可使用愛心卡付款的車輛。在警方協助下，老翁順利搭計程車返回豐原住處，上車前頻向員警道謝，直說真的很感恩。

大雅警分局提醒民眾，如突發身體不適或遇緊急狀況情形，可即時向警方、119救護人員或周遭民眾求助，避免造成誤會而引起恐慌。

台中一名老翁拉肚子上廁所時排洩物沾到褲子，他站路邊無助，潭子員警到場協助。圖／警方提供
台中一名老翁拉肚子上廁所時排洩物沾到褲子，他站路邊無助，潭子員警到場協助。圖／警方提供

