斗南公路清晨大車禍3車相撞 車頭撞斷2人OHCA、2輕重傷

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣斗南鎮靠近國道1號涵洞附近的大同路口今天清晨6時許，2輛自小客車和1輛自小貨車在路口相撞，其中1輛自小客車和小貨車在幾乎未減速下猛烈對撞，致小貨車的車頭斷裂「身首分離」，車內1男1女被救出已OHCA，自小客車男駕駛則昏迷，另一輛車則1人輕傷，4人送醫救治中，車禍原因和身份待查。

雲林縣消防局今天清晨6時06分獲報斗南鎮雲158乙公路從虎尾往斗南的大同路609號前，有2輛自小客車及1輛小貨車，共計3部輛車發生相撞事故，造成4人受困，馬上派遣斗南、虎尾、高鐵、公園，出動各式消防車、救護車前往搶救，現場由斗南消防分隊小隊長王裁白前往指揮搶救。

消防隊抵達有兩輛車的車頭全毀，其中小貨車的車頭斷裂最嚴重，車內有兩人受困，消防隊破壞車體後將車內1男1女救出，兩人已無呼吸心跳，與小貨車對撞的自小客車男駕駛則呈現昏迷，另一輛被波及的自小客車男駕駛則輕傷，將4人送醫救治。

消防局指出，被救出的自小客車男性(約40歲)昏迷，送若瑟醫院，另1名小貨車駕駛男性(約40歲)OHCA，送斗六台大醫院、1名小貨車乘客女性(約40歲)OHCA送雲基醫院，

另1名自小客車男性(約45歲)輕傷臉部外傷，送斗六成大醫院。

4人身分待查，肇事原原是否未注意路口來車或其他原因也由警方調查中。

雲林縣斗南鎮公路發生大車禍三車相撞，造成4人輕重傷，其中兩人OHCA。圖／雲林縣消防局提供
