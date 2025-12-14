牙醫診所櫃台「收現佯稱匯款」侵占197萬 認罪賠錢求緩刑遭駁
黃姓女子藉擔任牙醫診所櫃台主管，長期不實填載收支報表、侵占病患支付的診察費共197萬6000元，檢警獲報介入調查，黃女坦承犯行並賠償70萬元初步和解，士林地院審結依刑法「業務侵占罪」判刑9月，沒收不法所得。
檢警調查，40歲黃女2010年至2023年間在台北市內湖區某牙醫診所擔任櫃台主管，負責辦理掛號、收費、製作收支報表等財務及行政工作，卻從2021年起，收取部分以現金付款的病患診察費後，將相關款項不實填載於「支票／匯款」欄目中，佯裝患者是以匯款或支票方式付費，截至2023年6月15日共不實填載68次，以此侵占197萬6000元。
案經診所負責人報案提告，檢方清查相關收支報表、金融帳戶匯款紀錄、診所內監視器畫面及相關筆錄後，認定黃女涉嫌刑法「行使業務文書登載不實罪」、「業務侵占罪 」，今年4月偵結起訴。
士林地院考量黃女利用職務侵占百萬元，犯後坦承犯行，態度尚可，事後先賠償店家70萬元並達成初步和解，審酌其智識程度及經濟狀況等，近日審結依業務侵占罪判刑9月，剩餘的未扣案不法所得127萬6000元宣告沒收。
法院指出，雖黃女請求宣告緩刑，她此前未因犯罪遭判刑，也確實符合緩刑宣告要件，但黃女與診所和解後，僅返還部分款項，後續未再依約履行，也未獲告訴人原諒，其犯行所生損害未獲實際填補，且犯行持續期間不短、侵占金額不少，難認情節輕微，若予緩刑恐不足警惕犯罪，遂不予宣告緩刑。
