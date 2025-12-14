快訊

常春藤盟校布朗大學爆槍擊釀2死！期末考第2天多人中彈 槍手在逃

新莊公寓深夜惡火竄大量火煙 16歲少女逃生不及慘成焦屍

首波大陸冷氣團+輻射冷卻 吳德榮：今晚、明晨、周二晨探10度以下

牙醫診所櫃台「收現佯稱匯款」侵占197萬 認罪賠錢求緩刑遭駁

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓女子藉擔任牙醫診所櫃台主管，長期不實填載收支報表、侵占病患支付的診察費共197萬6000元，檢警獲報介入調查，黃女坦承犯行並賠償70萬元初步和解，士林地院審結依刑法「業務侵占罪」判刑9月，沒收不法所得。

檢警調查，40歲黃女2010年至2023年間在台北市內湖區某牙醫診所擔任櫃台主管，負責辦理掛號、收費、製作收支報表等財務及行政工作，卻從2021年起，收取部分以現金付款的病患診察費後，將相關款項不實填載於「支票／匯款」欄目中，佯裝患者是以匯款或支票方式付費，截至2023年6月15日共不實填載68次，以此侵占197萬6000元。

案經診所負責人報案提告，檢方清查相關收支報表、金融帳戶匯款紀錄、診所內監視器畫面及相關筆錄後，認定黃女涉嫌刑法「行使業務文書登載不實罪」、「業務侵占罪 」，今年4月偵結起訴。

士林地院考量黃女利用職務侵占百萬元，犯後坦承犯行，態度尚可，事後先賠償店家70萬元並達成初步和解，審酌其智識程度及經濟狀況等，近日審結依業務侵占罪判刑9月，剩餘的未扣案不法所得127萬6000元宣告沒收。

法院指出，雖黃女請求宣告緩刑，她此前未因犯罪遭判刑，也確實符合緩刑宣告要件，但黃女與診所和解後，僅返還部分款項，後續未再依約履行，也未獲告訴人原諒，其犯行所生損害未獲實際填補，且犯行持續期間不短、侵占金額不少，難認情節輕微，若予緩刑恐不足警惕犯罪，遂不予宣告緩刑。

士林地方法院。記者李隆揆/攝影
士林地方法院。記者李隆揆/攝影

侵占 診所 病患

延伸閱讀

無照開堆高機上路害死資優生 玻璃公司賠665萬...移工與班長獲緩刑

茶聚加盟主虐打15歲老柯基 網出征牙醫配偶批罪人...他深夜再發聲明

偷拍女高中生如廁...男大生誤觸閃光燈露餡 法官這原因給予緩刑

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

相關新聞

外籍人士車禍增 移工騎車占多數

監察院今年五月透過六國語言問卷，調查外籍人士交通事故攀升之因，發現駕駛教育訓練不足、考照制度不完善、語言障礙與資訊不足等都是原因，建議行政院督同所屬機關與地方政府，從現行制度、執法、教育、設施等面向，積極檢討。

用餐時間竄火光！新北餐廳廚房起火 急疏散員工、顧客共80人

新北市新店區中央新村1間牛排餐廳今晚用餐時間，疑因廚房排油煙機起火，冒出明顯火煙，店家緊急疏散員工及顧客共80人，新北市...

新莊公寓深夜惡火竄大量火煙 16歲少女逃生不及慘成焦屍

新北市新莊區建中街1棟4層樓公寓，今天凌晨4時許2樓突然發生火警，消防人員趕抵佈水線進入搶救，並疏散4樓3名住戶，火勢在...

牙醫診所櫃台「收現佯稱匯款」侵占197萬 認罪賠錢求緩刑遭駁

黃姓女子藉擔任牙醫診所櫃台主管，長期不實填載收支報表、侵占病患支付的診察費共197萬6000元，檢警獲報介入調查，黃女坦...

影／高中生遭醉漢持美工刀「追殺」躲入校園 警到場畫面曝

屏東縣兩名高中生13日中午在仁愛國小校園外等朋友時，醉漢曾姓男子騎單車靠近，雙方疑「對到眼」，曾男竟拿出美工刀尾隨，兩名...

雪季登山年年有山難 雪山、玉山管理處呼籲：果斷撤退是負責任的選擇

雪山、玉山國家公園每年雪季期間山難頻傳，2022年雪山創下10年來最高雪況紀錄，積雪深達70公分，當年發生13起山難，造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。