新莊公寓深夜惡火竄大量火煙 16歲少女逃生不及慘成焦屍

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區建中街1棟4層樓公寓，今天凌晨4時許2樓突然發生火警，消防人員趕抵佈水線進入搶救，並疏散4樓3名住戶，火勢在半小時內撲滅，燃燒客廳雜物。消防人員清理火場時發現2樓1名16歲少女被燒成焦屍，火警發生原因仍待調查。

新北市消防局今天凌晨4時33分接獲報案，新莊區建中街1棟4層樓公寓冒出火煙。新北市消防局派遣26輛各式消防車及61名消防人員前往灌救。消防人員到場發現起火點位於2樓，大量火煙不斷竄出，立即布設2條水進入搶救。

經灌救後火勢於4時59分撲滅，起火的是2樓客廳雜物，面積約30平方公尺，消防人員同時還從4樓救出3名受困者。但清理火場時發現2樓16歲少女疑因逃生不及被燒成焦屍明顯死亡，火警發生原因仍待火調人員調查。

消防人員到場時發現2樓處竄出火煙。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場時發現2樓處竄出火煙。記者黃子騰／翻攝

