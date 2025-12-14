聽新聞
0:00 / 0:00
新莊公寓深夜惡火竄大量火煙 16歲少女逃生不及慘成焦屍
新北市新莊區建中街1棟4層樓公寓，今天凌晨4時許2樓突然發生火警，消防人員趕抵佈水線進入搶救，並疏散4樓3名住戶，火勢在半小時內撲滅，燃燒客廳雜物。消防人員清理火場時發現2樓1名16歲少女被燒成焦屍，火警發生原因仍待調查。
新北市消防局今天凌晨4時33分接獲報案，新莊區建中街1棟4層樓公寓冒出火煙。新北市消防局派遣26輛各式消防車及61名消防人員前往灌救。消防人員到場發現起火點位於2樓，大量火煙不斷竄出，立即布設2條水進入搶救。
經灌救後火勢於4時59分撲滅，起火的是2樓客廳雜物，面積約30平方公尺，消防人員同時還從4樓救出3名受困者。但清理火場時發現2樓16歲少女疑因逃生不及被燒成焦屍明顯死亡，火警發生原因仍待火調人員調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言