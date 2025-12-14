雪季登山年年有山難 雪山、玉山管理處呼籲：果斷撤退是負責任的選擇

雪山、玉山國家公園每年雪季期間山難頻傳，2022年雪山創下10年來最高雪況紀錄，積雪深達70公分，當年發生13起山難，造成3人死亡、11人受傷，玉山國家公園近2年雪季發生近50起山難，甚至出現墜谷死亡案例。雪管處、玉管處呼籲山友，登山不是觀光，如裝備不足、經驗不夠，應果斷延期或折返，「安全撤退」才是負責任的選擇，也避免耗費大量救援資源。

雪山每年1到3月為雪季，往年山友在雪季申請入園雪攀，雪管處採取強制檢核雪攀設備是否充足及有無專業領隊、嚮導帶隊，但政府推動開放山林政策後，雪攀裝備已改由登山隊自主檢查。玉管處和雪管處指出，每年雪季都傳出山域救援事故，反映部分民眾將高山活動誤認為一般觀光，但無論雪山或玉山，高山登山本質上都屬高風險行為，需具備體能、裝備與專業判斷，如缺乏正確的山林教育與風險意識，事故風險自然隨之升高。

玉山雪季為每年12月到翌年2月，最近氣溫驟降，高山步道結冰，雪季風險再度浮現。玉山國家公園統計，近兩年雪季已發生近50起山難，且出現墜谷死亡案例。玉管處表示，雪季期間高山路段常出現厚雪與結冰情形，其中碎石坡與風口地形尤為危險，如缺乏雪地攀登經驗，每一步都暗藏風險，冰爪、冰斧一旦使用不熟練，極易滑倒甚至墜谷。

玉管處事故統計顯示，2023年12月至2024年2月，玉山園區發生23起山域事故；2024年12月至今年2月再增24起，今年更罕見在3月降大雪，2名山友在主峰往北峰碎石坡失足墜谷380公尺，遺體一度被積雪掩埋；各項事故分析發現，多數與雪地裝備不足、經驗欠缺及惡劣地形密切相關。

雪管處統計近5年山難事故，2021年山難8件、4人受傷；2022年13件，死亡3人、 受傷11人；2023年5件受傷3人；2024年7件，1人死亡、2人受傷；2025年6件，死亡1人、失蹤1人、2人受傷。

雪管處鑑於每年雪季都出現山難不幸意外，一再透過官網、登山網站或發布新聞呼籲山友正視雪攀風險，公告危險路段及保命自救方式。雪管處指出，雪季高山救援人員，可能要花費數日才能趕抵現場，扛傷患下山更是一條漫漫長路，要想在黃金時段救人，空勤直升機吊掛是最佳方式，但遇上天候不佳無法啟航，要及時救出傷患已是聽天由命。

雪管處針對雪攀公布高風險路段及保命自救方式包括，避免失溫，因日夜溫差大，必須學會「洋蔥式穿法」，且人體頭部散熱最多，所以頭部保暖最重要。

高風險路段包括雪東線黑森林8.8公里處的結冰路段、10.7公里登頂雪山前的積雪路段、主稜要下翠池的碎石坡路段、過大霸霸基往小霸的結冰路段與品田山前的V型谷，都是高風險路段，千萬不要怕麻煩，該穿冰爪就穿冰爪，聖稜線的素密達斷崖與品田斷崖更需要萬全準備和技術。

雪管處強調，高山症向來在雪霸山難意外名列前茅，也是台灣高山活動常見狀況，引發的主因是短時間裡快速上升高度，造成人體無法及時適應高海拔環境，低溫對高山症也有加成效果。輕度高山症會出現頭痛、想吐、喘氣以及嘔吐等症狀，容易因類似感冒被忽略。重度高山症有高山肺水腫及高山腦水腫，一旦發生，應牢記「下降、下降、再下降」，這是高山症最有效的改善方式。