影／高中生遭醉漢持美工刀「追殺」躲入校園 警到場畫面曝

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣兩名高中生13日中午在仁愛國小校園外等朋友時，醉漢曾姓男子騎單車靠近，雙方疑「對到眼」，曾男竟拿出美工刀尾隨，兩名高中生逃到仁愛國小，男高中生跑到健保室，女高中生跑到二樓，健保室校護隨即報警，並趕緊將附近學童叫進來保健室後鎖門。警方到場，曾男在校園外馬路上，將曾男帶回警局。

屏東市仁愛國小13日校慶暨運動會，加上仁愛國小前方是屏東公園，旁邊有百貨公司商場，加上近日屏東聖誕節活動，每到假日人潮交通多。

男高中生與另名女同學兩人當時在仁愛路上等朋友會合，預估要去看下午的電影，未料卻遇上醉漢隨機砍人案。

男高中生的家人13日臉書發文描述事發經過，當時男高中生與女同學逃到仁愛國小避難，男高中生跑到保健室，一旁護理師得知後，趕緊將附近學生們都帶進去保健室，並趕緊通報校長、並報案。

屏東警分局13日下午近1時許獲報後，在3分鐘內抵達現場時，曾姓男子已經在仁愛國小校園外道路上，警方隨即上前控制曾男，將曾男帶回偵辦。

45歲曾男居無定所，有相關竊盜、公共危險等案件，13日中午獲報後趕緊抵達現場，將曾男控制後，帶回分局偵辦。

警詢後將曾男依殺人未遂、恐嚇等罪嫌，移請屏東地檢署偵辦，檢方向法院聲押，以防再犯，警方也同步啟動校園安全維護。

屏東市仁愛國小是縣內人數最大的小學，有1300多名學童。校園周邊就是屏東公園，近期舉辦屏東聖誕節活動，假日人潮多。

屏東分局表示，持續強化校園周邊巡邏及大型活動安全部署，啟動校園安全通報，與校方保持即時聯繫，確保師生及社區安全。同時呼籲民眾，若發現可疑人、事，務必立即撥打110報案，共同防制暴力事件發生。

警方現場將醉漢曾姓男子（左一）制伏帶回偵辦。圖／讀者提供
警方現場將醉漢曾姓男子（左一）制伏帶回偵辦。圖／讀者提供
警方獲報到場後，將涉案曾姓男子（左一，坐著）帶回偵辦。圖／讀者提供
警方獲報到場後，將涉案曾姓男子（左一，坐著）帶回偵辦。圖／讀者提供

屏東縣 校園安全 聖誕節

