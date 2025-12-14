聽新聞
獨攀基隆龍門谷 男失足受困2天

聯合報／ 記者游明煌王燕華／連線報導

消防人員將受困2天林姓男子救出，以長背板搬運下山送醫。記者游明煌／翻攝
消防人員將受困2天林姓男子救出，以長背板搬運下山送醫。記者游明煌／翻攝

台北市46歲林姓男子獨自登基隆龍門谷，因山路濕滑滑落邊坡挨餓受困2天，直到昨上午6時許有登山客經過聽見微弱求救聲報案才獲救送醫，林的手機、食物都放在背包內，摔落時丟失，2天沒有進食、喝水，有失溫情況，幸好意識清楚。

登山民眾昨早聽到東勢坑產業道路山谷有求救聲，馬上向碇內派出所報案，消防局派遣10車19人前往救援。林男受困在隱密處，因山坡陡峭垂吊不易，有失溫情況，消防人員先補充水分及保暖，他左腳疼痛無法行走。

消防人員將他救出後，用長背板固定搬運下山，墜落的山谷坡度約70度、深20多公尺，救援相當費力。林男說，他獨自爬山，因山路濕滑摔落邊坡，當時手機、食物都放在背包內，摔落時背包丟失，受困2天沒有進食、喝水，他一直有呼救，但沒人發現。市議員連恩典正好上山運動，也幫忙協助。

另外，花蓮一支12人登山隊伍攀登馬博橫斷，接連發生山友摔倒骨折、搬運的協作人員腳扭傷意外，空勤黑鷹直升機昨早出動，將2名傷者吊掛下山，由消防局救護車接駁送醫，完成救援。

這支登山隊伍3日從南投東埔進，原本預計10日從花蓮中平林道下山，9日下山途中，63歲高姓山友不慎「倒栽蔥」摔下約1公尺深邊坡，左手上臂骨折，四肢無力不能行走而向外求救。

山友 基隆 骨折 花蓮

