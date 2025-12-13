麗星遊輪台籍遊客跌倒失去意識 空勤直升機緊急出動頂強風救援
巴拿馬籍麗星郵輪探索星號（STAR NAVIGATOR）今天傍晚航行經過花蓮外海時，一名台籍男性旅客在浴室跌倒，失去意識。空勤總隊花蓮駐地黑鷹直升機立即出動，頂著強勁東北季風，將傷患從甲板上吊掛上機，飛往花蓮機場，再由救護車轉診就醫。
空勤花蓮駐地第一大隊第三隊表示，今天傍晚接獲總隊勤指中心通知，位於花蓮縣東北方約50浬的麗星郵輪STAR NAVIGATOR，船上有一名男性台籍旅客，在浴室跌倒沒有意識，需要直升機後送。
花蓮駐地編號NA711黑鷹直升機晚間6時42分起飛，因東北季風強勁，風速達到40節以上，晚間7時18分飛抵目標區，在郵輪後方實施高低空偵察，發現甲板兩側都有搭設帳棚，決定採擔架吊掛方式，將傷患固定、吊掛上機，晚間8時4分在花蓮機場落地，由花蓮縣消防局救護車接駁送醫治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言