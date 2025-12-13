用餐時間竄火光！新北餐廳廚房起火 急疏散員工、顧客共80人
新北市新店區中央新村1間牛排餐廳今晚用餐時間，疑因廚房排油煙機起火，冒出明顯火煙，店家緊急疏散員工及顧客共80人，新北市消防局出動大批消防人員前往搶救，火勢迅速於15分鐘後撲滅，無人受傷，確實起火原因有待進一步調查釐清。
新北市消防局今晚7時16分獲報，新店區中央五街1間專賣溫體牛的牛排餐廳發生火警，冒出明顯火煙，21車44人前往搶救，火勢於晚上7時32分撲滅，燃燒約2平方公尺，無人受傷受困。
據了解，初步起火原因疑為烹煮食物時，廚房的排油煙機不慎起火，引發火災延燒，並無氣爆情事。店家當時有10名員工上班，火警發生時，店內約有70名用餐客人，消防人車趕抵前已提早全員疏散。
