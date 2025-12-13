快訊

無視保護令半月2度對妻施暴 男遭羈押避免再犯也保護幼子

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名40多歲男子11月才對妻子動粗，妻子獲基隆地院核發保護令，法官考量妻子要照顧幼子，無人幫忙，同意暫時同住，沒想到今天男子又因細故涉嫌推打妻子施暴，警方獲報將男子帶回調查，訊後依違反家暴法送辦，檢方晚間向法院聲押獲准。

警方調查，遭受家暴的妻子11月向四分局報案，警方協助向基隆地方法院聲請保護令獲准，限令男子不得有任何言語騷擾、暴力相向等行為，但因考量被害人要照顧幼子，十分辛苦，同意可以同住，但仍要遵循保護令相關規定。

警方今天接獲妻子報案，男子又涉嫌對妻子施暴，有推擠等行為，警方到住處將他帶回派出所偵訊，下午依違反家庭暴力防法移送基隆地檢署偵辦。

檢方複訊後，認為有反覆再犯之虞，為保護受害婦人，及預防性保護幼子，向基隆地法院院聲請羈押，今晚法院召開羈押庭，法官以有再犯之虞，且為保護當事人，裁定聲押獲准。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

無視保護令半月2度對妻施暴，男遭羈押避免再犯也保護幼子。圖／本報資料照片
無視保護令半月2度對妻施暴，男遭羈押避免再犯也保護幼子。圖／本報資料照片

基隆 保護令

