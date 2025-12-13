聽新聞
影／8旬婦騎車經台24線疑自撞橋墩 摔落30公尺深溪谷送醫不治
高市一名84歲陳姓老婦今下午2時半許騎機車經霧台鄉台24線34.5公里處霧台2橋下山方向，因不明原因突撞上橋墩，老婦摔落橋下30公尺深的溪谷，消防人員獲報後救援，架設繩索後下降接觸婦人，將老婦吊掛到橋面上，老婦OHCA無生命跡象送醫不治。
據了解，84 歲陳姓老婦的駕照已逾期，住在高雄市，先前家屬曾經報案失蹤協尋的紀錄，老婦約今中午上山，下午2時半老婦行經台24線34.5公里處霧台2號橋，往谷川大橋下山方向行駛，老婦不明原因自撞橋樑護欄，墜落30公尺深橋下。
陳姓老婦四肢多處受傷，消防局派特搜大隊、霧台及三地門分隊共5車8人前往，到場後搜救人員立即架設繩索下降接觸老婦，順利將老婦吊掛至橋面上，84歲老婦OHCA無生命跡象，霧台救護車送屏東榮總龍泉分院急救不治，詳細肇事原因仍待警方調查。
警方提醒，民眾駕車時須注意車前狀況及道路型態，若有身體不適，切勿勉強駕車上路，以免發生意外。
