台鐵熱心副站長車禍顱內出血 家屬急徵目擊者、鏟子超人幫集氣

台鐵花蓮志學站33歲盧姓女副站長，工作認真又熱情，洪災期間大批民眾湧入搭火車趕赴光復救災，她細心引導獲得好評，近日下班騎機車返家途中出意外，顱內出血開刀仍在加護病房，消息在網路傳開，鏟子超人紛紛集氣為她加油。

「廣大鄉親！！！真的需要你們幫忙！！！」有網友把盧副站長日前在月台服務旅客的畫面傳上網，表示這位「台鐵妹妹」11日晚間下班後，在台9線木瓜溪大橋北上路段發生車禍，在動開顱手術，徵求事發時經過路段有目標或行車記錄器影像。不少網友留言，祝福她早日脫險。

台鐵東區營運處表示，盧姓副站長在台鐵服務多年，2019年升任替班副站長，去年派到志學服務，11日她上日班，約晚間6時50分下班，騎車返回吉安家中發生事故。

盧姓副站長的人緣很好，當晚同事得知消息，包括運務段副段長等10多人都趕到醫院開刀房前陪伴她的家人，開顱手術持續到隔天凌晨1時，目前還在加護病房，尚未清醒。

台鐵東區營運處表示，民眾放上臉書的影片應是洪災期間清晨第一班區間車從宜蘭發車南下時，盧姓副站長在月台引導鏟子超人的畫面。

當時大批民眾搭車到光復災區救災，因志學站在花蓮、吉安等大站之後，盧姓副站長會先了解載客狀況，若車廂已滿，就提醒在志學站候車民眾改搭下一班車。

消防人員11日晚間7時5分獲報木瓜溪大橋北上有車禍案件，趕到時發現她倒地意識不清，有耳漏情況，立即上頸圈、長背板固定，送往花蓮慈濟醫院救治。