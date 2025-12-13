酒駕撞民宅圍牆翻車！彰化男受困車內被救出 警依公共危險罪送辦

快訊

中央社／ 彰化縣13日電

彰化縣芬園鄉今天凌晨發生車禍，梁男酒醉駕駛賓士<a href='/search/tagging/2/休旅車' rel='休旅車' data-rel='/2/104922' class='tag'><strong>休旅車</strong></a>行經員草路時，<a href='/search/tagging/2/失控' rel='失控' data-rel='/2/214673' class='tag'><strong>失控</strong></a>撞上民宅圍牆，衝撞大門旁梁柱後翻車，男子受困車內遭警消救出後無大礙。示意圖，非新聞當事照。圖／AI生成
彰化縣芬園鄉今天凌晨發生車禍，梁男酒醉駕駛賓士休旅車行經員草路時，失控撞上民宅圍牆，衝撞大門旁梁柱後翻車，男子受困車內遭警消救出後無大礙，將依公共危險罪送辦。

彰化縣警察局1名承辦此案的員警指出，今天凌晨接獲民眾報案，1輛黑色賓士休旅車行經時芬園鄉員草路時，突然失控先撞上路旁民宅的圍牆，又衝撞大門旁梁柱後翻車，駕車的梁男受困車內動彈不得。

警方指出，分局員警以及消防隊員都到場，消防隊員動用器材固定車體，救出爛醉如泥的梁男，送員林基督教醫院急救，院方診斷男子頭部有撕裂傷，到院時意識清楚，沒有生命危險，不過酒測值超標。

警方表示，請拖吊車幫忙吊走休旅車，也將等梁男狀況穩定後製作筆錄，依刑法公共危險罪送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

