酒駕撞民宅圍牆翻車！彰化男受困車內被救出 警依公共危險罪送辦
彰化縣芬園鄉今天凌晨發生車禍，梁男酒醉駕駛賓士休旅車行經員草路時，失控撞上民宅圍牆，衝撞大門旁梁柱後翻車，男子受困車內遭警消救出後無大礙，將依公共危險罪送辦。
彰化縣警察局1名承辦此案的員警指出，今天凌晨接獲民眾報案，1輛黑色賓士休旅車行經時芬園鄉員草路時，突然失控先撞上路旁民宅的圍牆，又衝撞大門旁梁柱後翻車，駕車的梁男受困車內動彈不得。
警方指出，分局員警以及消防隊員都到場，消防隊員動用器材固定車體，救出爛醉如泥的梁男，送員林基督教醫院急救，院方診斷男子頭部有撕裂傷，到院時意識清楚，沒有生命危險，不過酒測值超標。
警方表示，請拖吊車幫忙吊走休旅車，也將等梁男狀況穩定後製作筆錄，依刑法公共危險罪送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言