分攤費用喬不攏起口角？台中西屯酒吧外爆衝突 涉案3人遭法辦
台中警方今天凌晨在西屯區1家酒吧外執勤，發現林男等3人在店外爭吵，並演變為推擠衝突，經制止帶回警局調查，3人疑因費用分攤問題衍生衝突，全案警詢後都被依法送辦。
台中市警察局第六分局表示，警方今天凌晨於西屯區河南路三段老虎城廣場一帶執行守望勤務時，發現有民眾在酒吧外激烈爭吵，並發生肢體衝突。
員警見狀立即上前制止，並將在場42歲陳女、40歲林男與23歲陳女共3人，帶回派出所調查。
據了解，現場3名男女彼此熟識，其中42歲陳女、40歲林男2人為情侶關係，另1人為同行友人。3人疑因酒後對於費用分攤不均問題產生口角，衍生為相互推擠衝突，全案警詢後依傷害罪嫌，將涉案3人移送台灣台中地方檢察署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
