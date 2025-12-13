影／新莊白賓士撞飛路旁機車肇逃 受害女車主：想吃瓜卻吃到自己的

新北市新莊區八德街今天清晨有1輛轎車行進間突然向右偏移，猛然撞翻路旁早餐店門口機車，正在屋內張羅開店的年輕女車主形容聽見撞擊聲，想要「出去吃瓜，卻吃到自己的」，結果對方還肇逃，警方已鎖定車號將通知車主說明。

這起車禍發生在清晨5點半左右，監視器拍到1輛白色賓士轎車猛烈撞擊右側路邊的機車之後，差點又再撞上前方路邊汽車，閃開之後立即加速逃離事故現場。

被撞機車的年輕女車主說她正在屋裡煮紅茶準備開店營業，聽見外面很大聲撞擊，猜測應該發生交通事故，想要「出去吃瓜（旁觀看熱鬧）」，卻看到是自己的機車被撞倒，而且對方肇事逃逸。