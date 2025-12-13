快訊

長輩看病返家…8分鐘路程「收8張罰單」噴掉近萬元

亂倫謀殺！未婚夫吃母女丼 她懷孕9月被親媽「剖腹取嬰」…孩子爸是繼父

老婆神似長澤雅美！風田首曬長腿辣妻「變兩個人」放閃　網讚有夠美

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新莊白賓士撞飛路旁機車肇逃 受害女車主：想吃瓜卻吃到自己的

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區八德街今天清晨有1輛轎車行進間突然向右偏移，猛然撞翻路旁早餐店門口機車，正在屋內張羅開店的年輕女車主形容聽見撞擊聲，想要「出去吃瓜，卻吃到自己的」，結果對方還肇逃，警方已鎖定車號將通知車主說明。

這起車禍發生在清晨5點半左右，監視器拍到1輛白色賓士轎車猛烈撞擊右側路邊的機車之後，差點又再撞上前方路邊汽車，閃開之後立即加速逃離事故現場。

被撞機車的年輕女車主說她正在屋裡煮紅茶準備開店營業，聽見外面很大聲撞擊，猜測應該發生交通事故，想要「出去吃瓜（旁觀看熱鬧）」，卻看到是自己的機車被撞倒，而且對方肇事逃逸。

新莊警分局表示已調閱監視器確認肇逃車輛牌號，將依車籍資料通知車主到案說明，該車駕駛肇事無人受傷但未依規定報案而逃逸，違反道路交通管理處罰條例第62條1項，可處1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。

新北市新莊區八德街今天清晨有1輛轎車行進間突然向右偏移，猛然撞翻路旁早餐店門口機車之後肇事逃逸，警方已鎖定車號將通知車主說明。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區八德街今天清晨有1輛轎車行進間突然向右偏移，猛然撞翻路旁早餐店門口機車之後肇事逃逸，警方已鎖定車號將通知車主說明。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區八德街今天清晨有1輛轎車行進間突然向右偏移，猛然撞翻路旁早餐店門口機車之後肇事逃逸，警方已鎖定車號將通知車主說明。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區八德街今天清晨有1輛轎車行進間突然向右偏移，猛然撞翻路旁早餐店門口機車之後肇事逃逸，警方已鎖定車號將通知車主說明。記者林昭彰／翻攝

交通事故 車禍

延伸閱讀

新莊樂齡拉密桌遊大賽 90歲長者報名激發活力

檢追太子集團跨國洗錢 遊艇管理者千金是政大高材生...爽開賓士上學

急赴約女網友！男酒駕撞死婦人肇逃 國民參審嘉義地院重判9年

疑急赴約網友車震…男酒駕撞死人秒肇逃 嘉院判9年徒刑

相關新聞

涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」 手搖店老闆到案了

北市15歲柯基犬「秋刀魚」疑似遭虐影片，引發譁然，飼主也被起底是手搖飲「茶聚CHA'GE 」加盟店詹姓負責人。台北市動保...

影／靠行糾紛失控 高雄計程車衝車行司機車內引火受傷

高雄市鳳山區1輛計程車衝入計程車行，司機賴姓男子引火，燒傷自己的臉部和手部，經保養廠人員滅火。警方據報到場，將賴男送醫急...

影／新莊白賓士撞飛路旁機車肇逃 受害女車主：想吃瓜卻吃到自己的

新北市新莊區八德街今天清晨有1輛轎車行進間突然向右偏移，猛然撞翻路旁早餐店門口機車，正在屋內張羅開店的年輕女車主形容聽見...

男追女1天打50通電話還尾隨偷拍 遭拒竟放狠話要脅

新北市黃姓男子為追求心儀女子，今年3月起曾1天打50通電話還尾隨偷拍長達半年，不滿遭拒絕竟放狠話要脅，新北地檢署日前依違...

聯結車酒駕失控 草屯國道6輛轎車驚險追撞

南投草屯國道3號昨天中午發生多輛汽車追撞事故，由劉姓男子駕駛的聯結車疑變換車道不當，導致後方6輛小客車連環追撞，車流回堵...

12人登山隊攀馬博橫斷 山友摔倒骨折、協作幫忙搬運也扭傷腳

一支12人登山隊伍攀登馬博橫斷，接連發生山友摔倒骨折、協作腳扭傷意外，空勤黑鷹直升機今早出動，將兩名傷者吊掛下山，由花蓮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。