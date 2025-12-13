快訊

男追女1天打50通電話還尾隨偷拍 遭拒竟放狠話要脅

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓男子為追求心儀女子，今年3月起曾1天打50通電話還尾隨偷拍長達半年，不滿遭拒絕竟放狠話要脅，新北地檢署日前依違反跟騷法、恐嚇、無故散布非法攝錄他人性影像等罪嫌起訴。

起訴指出，黃男今年3月起為追求1名心儀年輕女子，不僅到女子住處附近站崗盯梢送水果，還多次尾隨偷拍，且幾乎天天以手機傳訊關懷遭封鎖，改成天天打電話騷擾，最多曾1天打50多通，但女子均拒接。

黃男仍不放棄，今年6月底，女子因不堪其擾，接通電話並明確告知對方「不會接受其追求。」黃則以女子裸體與他視訊1次，強調不會截圖側錄也不再打擾，女子以為這樣就能擺脫騷擾便答應，卻被黃以手機螢幕截圖及側錄功能，拍下女子裸胸照片。

「我要把裸照給大家看」、「裸照要出現了」黃男今年9月不但將裸照傳給女子同事，還以手機傳送訊息及寄送多封電子郵件，並恫嚇女子從公司辭職未果，又以通訊軟體傳送「快點離職」、「我鐵定弄妳」、「妳不能去死一死嗎？」等恐嚇言語，令受害女子憂心人身安全，今年9月底向新北市警方報案。

警方於今年10月3日在新北市板橋區查獲黃男到案並查扣犯案用手機、平板及筆電等證物，新北地檢署依違反跟騷法、恐嚇、無故攝錄他人性影像、無故散布非法攝錄他人性影像等罪嫌起訴。

新北市黃姓男子為追求心儀女子，今年3月起曾1天打50通電話還尾隨偷拍長達半年，不滿遭拒絕竟放狠話要脅，新北地檢署日前依違反跟騷法、恐嚇、無故散布非法攝錄他人性影像等罪嫌起訴。示意圖／Ingimage
