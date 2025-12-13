涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」 手搖店老闆到案了

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市15歲柯基犬「秋刀魚」疑似遭虐影片，引發譁然，飼主也被起底是手搖飲「茶聚CHA'GE 」加盟店詹姓負責人。台北市動保處今表示，飼主昨到案稱長期照顧失智犬，身心疲憊所致情緒失控；待驗傷結果及釐清違法事證，將依法開罰。

涉虐影片中，男子以激烈言語喝斥，並做出拋擲衛生紙捲、持清潔用具揮擊柯基犬的行為，造成犬隻極度恐懼，而畏縮至角落發抖。動保處於昨日凌晨接獲民眾通報，立即啟動台北市動物保護處受理動物虐待案件處理流程，並依北市動物保護自治條例第14條規定，將涉案柯基犬緊急送往特約動物醫院安置。

動保處動物救援隊代理隊長陳瑞濱今表示，「秋刀魚」是15歲老犬，原先有後癱、失智，昨日動保處自寵物旅館帶離後緊急安置送醫，檢查項目較多尚需時間，迄今仍在動物醫院排檢；因犬隻失智需要專業照顧，檢查完畢仍會繼續住院觀察，後續再找適合的飼主續續飼養。

陳瑞濱說，飼主詹先生已於昨日晚間到案陳述說明，表示因為長期照顧失智犬隻，身心疲憊所致情緒失控；該案待醫院驗傷結果及違法事證釐清後，依動物保護法第5條第2項不得騷擾虐待傷害動物裁罰。

動保處強調，對虐待動物行為秉持零容忍的態度，且動保法對虐待、傷害動物的行為已有明確規範，違者將依同法第30條規定查處最重可處7萬5千元罰鍰。市民若發現任何疑似違法虐待動物情事，請立即撥打1999市民專線或1959動物保護專線通報，動保處會立即依法查處，維護動物權益。

北市一名詹姓飼主涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」，台北市動保處昨已將牠送往動物醫院安置。圖／台北市動保處提供
北市一名詹姓飼主涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」，台北市動保處昨已將牠送往動物醫院安置。圖／台北市動保處提供
北市一名詹姓飼主涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」，台北市動保處昨已將牠送往動物醫院安置。圖／台北市動保處提供
北市一名詹姓飼主涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」，台北市動保處昨已將牠送往動物醫院安置。圖／台北市動保處提供

