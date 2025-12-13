快訊

影／靠行糾紛失控 高雄計程車衝車行司機車內引火受傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區1輛計程車衝入計程車行，司機賴姓男子引火，燒傷自己的臉部和手部，經保養廠人員滅火。警方據報到場，將賴男送醫急救，初步了解，因靠行糾紛，引起賴男採激烈行動。

據了解，賴姓計程車司機（69歲）靠行在何姓男子（34歲）經營的計程車行；何男是計程車行及汽車保養廠負責人。由於賴男計程車靠行發生過多次車禍，後來保險公司拒保，11月間，計程車行取消賴男的計程車資格，拔走車牌。

今天上午10時許，賴姓男子開計程車到高雄市鳳山區中崙路何男的計程車行，與何男理論，但協調未果，賴男出門後，上計程車後，疑自行點燃車內預備的汽油，直接開車衝入何男的汽車保養廠。

計程車衝進車行內，突然冒起濃煙，何男見狀，立即拿滅火器開車門滅火。

警方據報到場，已經滅火，員警發現賴男臉部及手部燒燙傷，趕緊將他送往國軍高雄總醫院搶救，賴男除了身體燒傷，另因吸入粉塵，經醫護人員插管治療。全案仍由警方處理中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

賴姓男子疑點燃火苗，開計程車衝入車行。記者林保光／翻攝

計程車司機 高雄市 車禍

