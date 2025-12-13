聽新聞
12人登山隊攀馬博橫斷 山友摔倒骨折、協作幫忙搬運也扭傷腳
一支12人登山隊伍攀登馬博橫斷，接連發生山友摔倒骨折、協作腳扭傷意外，空勤黑鷹直升機今早出動，將兩名傷者吊掛下山，由花蓮縣消防局救護車接駁送醫，完成救援任務。
這支登山隊伍3日從南投東埔進，原本預計10日從花蓮中平林道下山，9日下山途中，63歲高姓山友不慎「倒栽蔥」摔下約1公尺深邊坡，疑似左手上臂骨折，四肢無力不能行走而向外求救。
花蓮縣消防局第三大隊表示，接獲通報，10日與警方、林業及自然保育署花蓮分署組成2梯次共10人的救援小組徒步趕上山，11日在中平林道約39公里處接觸到傷患，意識清楚，但左上臂疑似骨折，且四肢無力行動，必須以擔架人力搬運，因傷者位處深山，考量救援時效，決定申請空勤黑鷹直升機協助救援。
空勤花蓮駐地編號NA715黑鷹直升機今早7時12分出動，飛往卓溪鄉太平谷救援，將傷者吊掛上機。除了高姓山友，另一名49歲羅姓協作在協助搬運傷者到吊掛點時，也不小心扭傷右腳，一併吊掛上機，上午8時16分飛往花蓮德興棒球場附近空地落地，由花蓮縣消防局安排救護車轉診就醫。
