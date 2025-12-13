快訊

川普才宣稱停火就被打臉？泰柬互控開火、泰軍出動F-16炸橋

高雄噁警密錄器偷拍報案女性！「AI換臉」合成裸女…多人受害

麥當勞吃到「生雞塊」？業者致歉：產品炸製時間未完全

至少5人受害！遭AI換臉成裸女 高雄員警被記過調職

聯合報／ 記者林保光巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市警界傳偷拍報案女性醜聞，三民一警分局一名年輕男員警將前來報案、製作筆錄的女性偷拍後利用AI「換臉」合成裸體性影像，被其中一名被害女性發現後向警方陳情才揭發，至少5人受害，事發後該名員警遭記大過調職，目前案件已送高雄地檢署偵辦。

三民一警分局表示，事發在去年12月接獲被害人陳情後，發現員警疑有不當蒐集民眾照片資料之嫌，違反個資使用情形，警方立即主動報請高雄地檢署指揮，並查扣該員手機，同時立即核予大過1次，並調整服務地區，從重追究相關人員考核監督不周責任。

據了解，該名年輕員警平時個性獨來獨往，卻在去年處理一件家暴案件時，被受害女性發現他行跡詭異，因此向警方陳情，警方扣下該名員警手機後，赫然發現他手機中有許多AI換臉的裸露性影像，至少有5名女性受害。

其中一名被害人直到近日收到高雄地檢署傳票，才得知自己2年前到警局報案時，遭當時製作筆錄的該名員警偷拍，並把她合成「裸女」，且她出庭後更發現，收到傳票的被害女性不只一人。

不少網友質疑是否已經有大量被害女性的AI裸體換臉色情片，已經藉由「創意私房」這樣的色情平台外流出去。

另一名被害女性也經由社群平台聯繫，稱自己只是到派出所借用洗手間就被偷拍，筆錄時留下的正面照也被該名員警不當使用，表示將附帶民事訴訟求償，更希望聯合被害人共同聘請律師。

高雄地檢署。圖／本報資料照
高雄地檢署。圖／本報資料照

偷拍 被害人 創意私房

延伸閱讀

變態男警密錄器偷拍女性 多人受害被換臉合成AI裸女

鴻海砸159億高雄蓋旗艦總部 將創200億年產值

高雄沿海違規籠具 茄萣、永安與彌陀查獲394個

高雄「青鳥」遭判刑 當街嗆要開槍「雙罷劫」罷免連署

相關新聞

影／基隆龍門谷登山客摔山谷困2天沒吃沒喝 今呼救被聽見獲救送醫

來自台北市40多歲林姓男子2天前獨自到基隆市暖暖區龍門谷爬山，因山路濕滑不慎滑落邊坡，坡度約70度，高度有20公尺，受困...

茶聚加盟主虐打15歲老柯基 網出征牙醫配偶批罪人...他深夜再發聲明

社群平台流傳一名男子對柯基怒吼、丟物品及棒棍揮打影片，惹火網友通報北市動保處，男子身分也被起底，指為手搖飲「茶聚CHA'...

失智柯基犬疑遭虐 張曼娟：牠用一生陪伴 結果得到什麼

一名男子疑似施暴飼養的15歲柯基犬影片，不少網友看了感到痛心。作家張曼娟也在臉書透露不捨，她表示，「牠們老了，是因為用了...

影／台中男深夜爛醉倒躺地仍緊握手機 警嘆：你躺在路中間耶

台中張姓男子深夜酒醉，整個人倒臥在大忠街路中央不省人事，一旁僅距60幾公尺的公益派出所獲報，警員一到場見張趴在柏油路上，...

至少5人受害！遭AI換臉成裸女 高雄員警被記過調職

高雄市警界傳偷拍報案女性醜聞，三民一警分局一名年輕男員警將前來報案、製作筆錄的女性偷拍後利用AI「換臉」合成裸體性影像，...

恐怖男友持鎮暴槍打傷女友還威脅傷害其家人 遭訴

新北市蘇姓男子不滿交往多年的女友仍不願與其同居，今年9月不僅出言威脅欲傷害其家人，還持鎮暴槍打傷女友手指後強行帶返家同居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。