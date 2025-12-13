至少5人受害！遭AI換臉成裸女 高雄員警被記過調職

高雄市警界傳偷拍報案女性醜聞，三民一警分局一名年輕男員警將前來報案、製作筆錄的女性偷拍後利用AI「換臉」合成裸體性影像，被其中一名被害女性發現後向警方陳情才揭發，至少5人受害，事發後該名員警遭記大過調職，目前案件已送高雄地檢署偵辦。

三民一警分局表示，事發在去年12月接獲被害人陳情後，發現員警疑有不當蒐集民眾照片資料之嫌，違反個資使用情形，警方立即主動報請高雄地檢署指揮，並查扣該員手機，同時立即核予大過1次，並調整服務地區，從重追究相關人員考核監督不周責任。

據了解，該名年輕員警平時個性獨來獨往，卻在去年處理一件家暴案件時，被受害女性發現他行跡詭異，因此向警方陳情，警方扣下該名員警手機後，赫然發現他手機中有許多AI換臉的裸露性影像，至少有5名女性受害。

其中一名被害人直到近日收到高雄地檢署傳票，才得知自己2年前到警局報案時，遭當時製作筆錄的該名員警偷拍，並把她合成「裸女」，且她出庭後更發現，收到傳票的被害女性不只一人。

不少網友質疑是否已經有大量被害女性的AI裸體換臉色情片，已經藉由「創意私房」這樣的色情平台外流出去。