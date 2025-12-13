恐怖男友持鎮暴槍打傷女友還威脅傷害其家人 遭訴

新北市蘇姓男子不滿交往多年的女友仍不願與其同居，今年9月不僅出言威脅欲傷害其家人，還持鎮暴槍打傷女友手指後強行帶返家同居，蘇男哥哥見其弟女友手受傷，將人送醫治療，蘇男竟暴怒持槍在住處社區大門口對空連開數槍，還闖進醫院大吵大鬧，新北地檢署日前依恐嚇危害安全罪嫌起訴。

新北市蘇姓男子（31歲）不滿交往已5、6年的26歲高姓女友不願與其同居，今年8月起，數度出言威脅將對女友其家人不利，今年9月底強行將人帶至三重區1間汽車旅館並持鎮暴槍打傷女友右手大拇指，女友憂心性命安全，當日便答應隨蘇男回其新北市住處同居。

隔天蘇男哥哥見高女手指受傷欲將人送醫，人才走社區大門口，蘇男便持鎮暴槍衝至社區大門口，因阻攔不成，竟持鎮暴槍對空連開數槍洩憤，嚇壞社區住戶報警處理。

蘇男仍不死心，尾隨至台北市女友就診醫院大吵大鬧，讓醫護人員及高女母親等人心生畏懼，鬧事的蘇男見醫院向北市警方報案才快閃離開醫院。高女就醫後，不願再回男友住處，也不敢回家，只好四處躲藏。