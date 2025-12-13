影／基隆龍門谷登山客摔山谷困2天沒吃沒喝 今呼救被聽見獲救送醫

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

來自台北市40多歲林姓男子2天前獨自到基隆市暖暖區龍門谷爬山，因山路濕滑不慎滑落邊坡，坡度約70度，高度有20公尺，受困2天，直到今上午6點多有登山客經過才聽到微弱的呼救聲報案。消防人員垂吊下到山谷將人救出送醫。林男2天沒吃東西、喝水，有失溫情況，但意識還清楚。

基隆市消防局今天上午6時34分接獲警局轉報，有登山民眾聽到暖暖區東勢坑產業道路龍門谷山坡下有人求救呼喊的聲音，懷疑受困山崖下方，是一名男性。

消防局派遣二大隊、暖暖、七堵、安樂、中山、百福分隊共10車19人前往救援。但因坡度相當陡峭危險，垂吊下去不太容易，7時44分發現傷者林姓男子在隱密處，已2、3天沒有喝水，有失溫情況，消防人員先讓他補充水分及保暖，左腳疼痛，意識清楚。

消防人員將他救出後，用長背板固定搬運下山，坡度約70度約20公尺。

8時19分搬運至救護車送往基隆長庚醫院，已連繫家屬前往醫院處理。

林姓男子說，他是2天前獨自爬山，因山路濕滑摔落邊坡，當時手機、食物都放在背包內，摔落時背包也丟失，這2天沒有進食、喝水，他有呼救，但沒有發現有人，可能沒聽到，直到今天上午再大聲呼救，。

市議員連恩典正好上午也上山運動剛好目擊，也幫忙協助，他說，受困男子今天是第三天了，還好一大早有爬山民眾聽到他的求救聲音就報警，救援人員上山救人才脫困，送上救護車。

基隆市消防局提醒民眾，近日天候潮濕多雨，山區地形濕滑，上山健行務必注意自身安全。登山前先評估體力與路線，避免單獨行動，應穿防滑登山鞋，雨後特別留意濕滑邊坡。另外，注意行走時遠離陡坡、山谷邊緣，避免貿然攀爬，隨身要攜帶手機並保持電力充足，必要時才能即時打119求助。

消防人員垂吊下到山谷將人救出送醫。林男2天沒吃東西、喝水，有失溫情況，但意識還清楚。記者游明煌／翻攝
