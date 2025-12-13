影／台中男深夜爛醉倒躺地仍緊握手機 警嘆：你躺在路中間耶

台中張姓男子深夜酒醉，整個人倒臥在大忠街路中央不省人事，一旁僅距60幾公尺的公益派出所獲報，警員一到場見張趴在柏油路上，不禁大嘆一口氣說「不能喝還硬要喝」，一再告知張「你快被車子壓過去了」，幾番勸說帶回所後成功聯繫上其父親帶回家避免事故。

台中第一分局表示，12月7日凌晨12點多獲報西區大忠街有酒醉男子倒車道中央，報案的柳姓男子表示聚餐後打算載張姓友人（43歲）回家，抵達大忠街社區時卻被管理員告知「並非住戶」。

由於張男意識模糊、無法清楚表達住址，柳只好打110求助，警方到場見張坐在大樓門口、渾身酒氣，警方多次詢問他住處、提出協助，但張一度情緒激動拒絕配合，也不願接受友人安排至旅館休息，警方為避免爭執擴大，只能先請友人離開，並持續在附近巡視。

未料時隔5分鐘後，警員再回到現場巡查時，驚見張男已走到馬路中央，整個人呈大字形趴臥於車道上，且該路段深夜光線昏暗，直線道路車速較快，極可能遭來車輾過，後果不堪設想。

警員見狀時，更無奈大嘆了一口氣說「不能喝還硬要喝」，並告知對方說「你快被車子壓過去了」、「你躺在路中間耶」，但張仍趴臥在地意識仍模糊，連站都站不穩，警方先攙扶到一旁騎樓，最後勸說下才載回派出所等待酒醒，最後聯繫上其父親帶回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康