失智柯基犬疑遭虐 張曼娟：牠用一生陪伴 結果得到什麼

一名男子疑似施暴飼養的15歲柯基犬影片，不少網友看了感到痛心。作家張曼娟也在臉書透露不捨，她表示，「牠們老了，是因為用了一生陪伴你啊。牠用了一生陪伴你，一生的愛與忠誠，結果得到了什麼？」

男子不滿老邁柯基犬失智隨地便溺，自拍疑似虐狗影片，還PO上社群平台發文，「誰要養？送他，不然我就把牠安樂死」。由於該篇圖文遭炎上，男子已關閉臉書。

張曼娟表示，她昨晚睡前無意間看到影片，一隻失智狗狗因為亂尿尿，被主人暴力痛打哀號，害她心痛得睡不著。貓貓狗狗如果老了，就可能會失智，包尿布就好了，為什麼要暴力對待？