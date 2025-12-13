快訊

失智柯基犬疑遭虐 張曼娟：牠用一生陪伴 結果得到什麼

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

一名男子疑似施暴飼養的15歲柯基犬影片，不少網友看了感到痛心。作家張曼娟也在臉書透露不捨，她表示，「牠們老了，是因為用了一生陪伴你啊。牠用了一生陪伴你，一生的愛與忠誠，結果得到了什麼？」

男子不滿老邁柯基犬失智隨地便溺，自拍疑似虐狗影片，還PO上社群平台發文，「誰要養？送他，不然我就把牠安樂死」。由於該篇圖文遭炎上，男子已關閉臉書。

張曼娟表示，她昨晚睡前無意間看到影片，一隻失智狗狗因為亂尿尿，被主人暴力痛打哀號，害她心痛得睡不著。貓貓狗狗如果老了，就可能會失智，包尿布就好了，為什麼要暴力對待？

其他網友表示，「寵物是家人，他的世界只有你，就算覺得很煩也別傷害他。有一天他老了病了更是要好好照顧和陪伴。愛從來不是一句口號，愛是一輩子的責任」、「因為牠病了就無情對待太沒人性，看了好揪心超難過」、「看到老狗被打的新聞真是揪心的痛，是什麼樣的人能對陪伴一生的家人下得了手啊」。

男子不滿老邁柯基犬失智隨地便溺，自拍疑似虐狗影片，還PO上社群平台發文，「誰要養？送他，不然我就把牠安樂死」。圖／擷取自Threads
男子不滿老邁柯基犬失智隨地便溺，自拍疑似虐狗影片，還PO上社群平台發文，「誰要養？送他，不然我就把牠安樂死」。圖／擷取自Threads

