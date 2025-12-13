屏東警又傳性騷案 已婚男警「太關心」女警...性平調查不成立

屏東縣警局近日警紀案件頻傳，日前爆發男警偷拍女警上廁所、偵查隊長涉霸凌女警。近日「靠北Police 」發文，某分局發生巡官騷擾女警，女警因受不了辭職，至今當事人未有調整。屏東縣警局表示，全案是分局主動發現移送調查，並立即採隔離措施，警局性平審議會調查後，認定性騷擾不成立。

靠北Police粉專日前發文，靠北屏東國偉大督察科，某分局發生巡官騷擾女警案，女警已因受不了而辭職數月，至今當事人沒有任何調整，且該名男巡官之前在他單位也因騷擾女警被調走。批「官官相護」，還是某種職場霸凌呢？過度關心、過度解讀，還是性騷擾等語。

據了解，這名女警向分局長提出辭職，分局長後了解辭職原因時予以慰留時，才得知女警遭同組的男巡官過於「太關心」生活事務，感到不舒服有壓力，且女警考量有其他生涯規畫決定辭職。分局長得知後主動送交性平委員會調查。

由於男巡官沒有言語、文字與碰觸等性騷擾的行為，性平委員會調查後，未達性騷擾標準，性平調查後，認定不成立。

該分局表示，女巡官提出辭職，分局長主動關心了解後，發現分局男巡官疑涉有不當行為後，全案主動通報受理，並將案件移送縣警局調查，並立即採取隔離措施，調整男巡官辦公處所。

警方表示，調整雙方辦公位置後並提供申訴人心理諮商、法律諮詢等協助後，經今年10月警察局性平審議調查後，認定性騷擾不成立。另外，職場霸凌部分，當事人女巡官未提出申訴，警方已主動調查，未發現相關情形。該名女巡官已辭職。