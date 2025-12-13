聽新聞
0:00 / 0:00
茶聚加盟主虐打15歲老柯基 網出征牙醫配偶批罪人...他深夜再發聲明
社群平台流傳一名男子對柯基怒吼、丟物品及棒棍揮打影片，惹火網友通報北市動保處，男子身分也被起底，指為手搖飲「茶聚CHA'GE 」加盟店詹姓負責人，昨天還驚動總部發聲明，永久中止合作，將求償違約金。由於男子關臉書，網民湧入牙醫配偶的臉書留言，昨天深夜二度發文回應，並承諾會堅持維護後續毛孩子們安全。
男子自曝在家打老柯基犬影片，Po文寫下「誰要養？送他，不然我就把它安樂死。」引發眾怒，事後關臉書。從影片可以看出，遭打的柯基低著頭看著地板，但是主人情緒失控不斷咆哮，更拿捲筒衛生紙、拖把長棍去揮打狗狗，柯基也用嘴稍微反擊，但是動作有些不穩，身體向後傾倒。網友找出該名飼主身分，為「茶聚CHA'GE 」加盟店詹姓負責人。並通報北市動保處，動保處對外表示會連繫飼主，並帶狗狗驗傷，依法從重從速處理。
由於詹姓男子關版，網友找到他牙醫配偶的臉書留言，紛紛指責他怎麼可能不知情，坐視先生虐狗不理，批他也是罪人。牙醫臉書粉絲專頁數次發文，解釋詹姓男子的行為與牙醫診所無關，會督促詹男面對法律責任，而牙醫自己也不贊成虐待動物，已將愛犬暫時交由寄宿業者照顧，請社會大眾勿遷怒牙醫診所，懇請各界給他本人一些時間。不過，牙醫配偶的發言仍未平息眾怒。
牙醫配偶昨天深夜近12點時再度發文，指昨天下午4時許，動保處通知本人狗狗血檢無問題，他原擬領回後帶回安置貓咪的分居地方陪伴照顧，但下午6時許動保處臨時告知要做進一步詳細檢查故無法領回，他也認同並願意配合，已前往送狗狗唯一可以吃的飼料。他還說，稍早他聲明與詹先生為配偶，僅在說明二人的關係，並無意為其開脫。對於後續毛孩子們安全的承諾會堅持維護。但網友仍憤憤不平，要他別帶狗回家，讓牠可以找個好人家安享晚年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言