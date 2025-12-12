快訊

中籤率高達7%！這檔公開申購 抽中現賺逾1.5萬元

獨缺韓國瑜！賴總統邀三院國政茶敘 政院、考試院長應允出席

台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／人潮當掩護？在土地公廟、知名魚湯店旁開賭場破功 警破門逮19人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

50多歲林姓婦人在基隆市中山區太白街一間土地公廟旁開設天九牌賭場，由於就在知名的姚家清魚湯店旁，以人潮為掩護，想躲警方追查，警方獲報昨凌晨破門查獲林婦、員工及賭客共19人，查扣抽頭金8萬元、賭金5萬餘元，警訊後將林婦依營利賭博罪嫌移送法辦。

基隆市警局日前接獲線報，中山區太白街有天九牌職業賭場，夜夜人聲鼎沸，附近就是知名姚家清魚湯店，旁邊還有土地公廟，因魚湯店每天凌晨到隔天上午都有很多外地遊客來吃魚湯，以人潮為掩護，躲避警方追緝。

且地點就在土地公廟旁，也盼土地公會「保庇」。

警察局督察科、保安隊及第四分局於昨天凌晨持搜索票前往取締，破門進入，當場查獲賭場負責人林姓婦人、工作人員、賭客等共19名，查扣抽頭金8萬餘元、賭金5萬餘元、賭具、監視器等證物。

警方將林婦及工作人員依營利賭博罪嫌移送基隆地檢署偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。

土地公廟、知名魚湯店旁開賭場還是破功，警破門逮19人。記者游明煌／翻攝
土地公廟、知名魚湯店旁開賭場還是破功，警破門逮19人。記者游明煌／翻攝
土地公廟、知名魚湯店旁開賭場還是破功，警破門逮19人。記者游明煌／翻攝
土地公廟、知名魚湯店旁開賭場還是破功，警破門逮19人。記者游明煌／翻攝

土地公 基隆 賭場

延伸閱讀

全運會基隆3金2銀5銅近十年最佳 游泳鄧羽彣穿金戴銀披銅大滿貫

北投麻將賭場遭連抄3次 市府祭鐵腕「斷水斷電」

海軍上兵嫌雷達站太無聊？ 沉迷「娛樂城」9個月遭勒退還被判2月刑

「1天給1萬」換不取締 金山警索賄、包庇賭場圖利罪判4年半

相關新聞

影／一生奉獻警職…高雄警查案途中出車禍 撞上違停貨車送醫不治

高雄市警新興分局前金分駐所巡佐張榮琳今天下午出勤發生車禍，他騎警用偵防機車不慎撞上違停卸貨的貨車，人車倒地，受傷嚴重，送...

影／男遛緬甸蟒遭繞頸「臉漲紅」倒地撞傷頭 飼主今出面道歉了

屏東縣26歲林姓男子昨天下午帶著飼養的緬甸蟒蛇上街，突遭蛇纏繞頸，差點窒息，目擊民眾趕緊報案，還有攤商幫忙將蛇從林男脖子...

影／人潮當掩護？在土地公廟、知名魚湯店旁開賭場破功 警破門逮19人

50多歲林姓婦人在基隆市中山區太白街一間土地公廟旁開設天九牌賭場，由於就在知名的姚家清魚湯店旁，以人潮為掩護，想躲警方追...

冷空氣漸南下「氣溫溜滑梯」 北市消防籲勿緊閉窗防一氧化碳中毒

台北市消防局今天表示，氣象署預估13日晚間冷空氣逐漸南下，氣溫漸降，呼籲民眾應提醒長輩注意保暖，在家使用熱水器應預防一氧...

基隆河污染案 環境部：船廢油須妥善處理防止環境污染

基隆河污染案，環境部資源循環署今天表示，貨輪在航行或停泊期間產生的廢潤滑油、艙底油泥等屬事業廢棄物，須妥善處理，防止環境...

闖禍後落跑！情侶站平交道吵不停 路人嚇按緊急鈕、警追查將開罰

桃園市桃園區國際路平交道今天下午發生情侶激烈爭吵闖入鐵道，還繼續爭執險象環生，所幸路人趁著北上區間車抵達前，按下緊急按鈕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。