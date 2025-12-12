影／人潮當掩護？在土地公廟、知名魚湯店旁開賭場破功 警破門逮19人

50多歲林姓婦人在基隆市中山區太白街一間土地公廟旁開設天九牌賭場，由於就在知名的姚家清魚湯店旁，以人潮為掩護，想躲警方追查，警方獲報昨凌晨破門查獲林婦、員工及賭客共19人，查扣抽頭金8萬元、賭金5萬餘元，警訊後將林婦依營利賭博罪嫌移送法辦。

基隆市警局日前接獲線報，中山區太白街有天九牌職業賭場，夜夜人聲鼎沸，附近就是知名姚家清魚湯店，旁邊還有土地公廟，因魚湯店每天凌晨到隔天上午都有很多外地遊客來吃魚湯，以人潮為掩護，躲避警方追緝。

且地點就在土地公廟旁，也盼土地公會「保庇」。

警察局督察科、保安隊及第四分局於昨天凌晨持搜索票前往取締，破門進入，當場查獲賭場負責人林姓婦人、工作人員、賭客等共19名，查扣抽頭金8萬餘元、賭金5萬餘元、賭具、監視器等證物。