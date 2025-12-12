快訊

中籤率高達7%！這檔公開申購 抽中現賺逾1.5萬元

獨缺韓國瑜！賴總統邀三院國政茶敘 政院、考試院長應允出席

台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」

船舶廢油處理須配合合格公司 若污染依商港法罰

中央社／ 台中12日電

船舶業者申請入港時，向所屬港口港務分公司提交營運計畫書，載明船舶廢油處理方式及配合的合格廢油收受公司，港務分公司會定期巡檢，如果污染依商港法開罰。

檢警環追查基隆河油污染事件，基隆市環境保護局發現源遠路102巷口大排疑有處理貨輪廢油回收的將誠公司油罐車進出，移送檢方調查，檢方將釐清將誠公司與11月27日基隆河八堵抽水站污染案關聯性。

台灣港務股份有限公司基隆港務分公司台北港營運處港務科曾姓經理今天告訴中央社記者，當貨輪廢油儲存櫃快滿載時，會申請在港口卸載，船舶業者須付費請合格廢油收受公司處理，以接管方式將船上廢油輸出到岸上油罐車等，廢油收受公司將廢油提煉再利用；目前台北港由將誠公司負責廢油清運。

台中港務分公司表示，船舶業者申請進港作業時，須提交營運計畫書，其中會有相關作業處理應變方式，業者提供合作的廢水油回收廠商；台中港務分公司目前核准合格的廢油水回收業者共7家。

高雄港務分公司說，核准水域廢油水回收業者計3家，都經環境部許可經營。船舶廢油水分為機油、潤滑油、重油與機艙水，如果船方須回收處理廢油水時，會通知廠商前往收受並運到合法最終處理場處理。

高雄港務分公司表示，巡查方式分為陸域及水域，陸域會到業者承租區巡視；水域為搭乘船舶巡視港區水域及到廢油水業者作業船舶處。台北港務分公司與台中港務分公司說，每天都會派員例行巡查。

高雄港務分公司說，如果作業中發生污染，將依商港法開罰新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰。屆期未改善按次處罰；情節重大令停工。

台北港 基隆港 高雄港 環境部

延伸閱讀

基隆河污染案 環境部：船廢油須妥善處理防止環境污染

近30名菲律賓產官人士來台 強化智慧港務合作

中科院與成功大學簽署MOU 強化先進無人載具技術

影／查到了！基隆油汙染疑元凶偷排廢油 將誠負責人等5人聲押

相關新聞

影／一生奉獻警職…高雄警查案途中出車禍 撞上違停貨車送醫不治

高雄市警新興分局前金分駐所巡佐張榮琳今天下午出勤發生車禍，他騎警用偵防機車不慎撞上違停卸貨的貨車，人車倒地，受傷嚴重，送...

影／男遛緬甸蟒遭繞頸「臉漲紅」倒地撞傷頭 飼主今出面道歉了

屏東縣26歲林姓男子昨天下午帶著飼養的緬甸蟒蛇上街，突遭蛇纏繞頸，差點窒息，目擊民眾趕緊報案，還有攤商幫忙將蛇從林男脖子...

影／人潮當掩護？在土地公廟、知名魚湯店旁開賭場破功 警破門逮19人

50多歲林姓婦人在基隆市中山區太白街一間土地公廟旁開設天九牌賭場，由於就在知名的姚家清魚湯店旁，以人潮為掩護，想躲警方追...

冷空氣漸南下「氣溫溜滑梯」 北市消防籲勿緊閉窗防一氧化碳中毒

台北市消防局今天表示，氣象署預估13日晚間冷空氣逐漸南下，氣溫漸降，呼籲民眾應提醒長輩注意保暖，在家使用熱水器應預防一氧...

基隆河污染案 環境部：船廢油須妥善處理防止環境污染

基隆河污染案，環境部資源循環署今天表示，貨輪在航行或停泊期間產生的廢潤滑油、艙底油泥等屬事業廢棄物，須妥善處理，防止環境...

闖禍後落跑！情侶站平交道吵不停 路人嚇按緊急鈕、警追查將開罰

桃園市桃園區國際路平交道今天下午發生情侶激烈爭吵闖入鐵道，還繼續爭執險象環生，所幸路人趁著北上區間車抵達前，按下緊急按鈕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。