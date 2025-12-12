船舶廢油處理須配合合格公司 若污染依商港法罰

船舶業者申請入港時，向所屬港口港務分公司提交營運計畫書，載明船舶廢油處理方式及配合的合格廢油收受公司，港務分公司會定期巡檢，如果污染依商港法開罰。

檢警環追查基隆河油污染事件，基隆市環境保護局發現源遠路102巷口大排疑有處理貨輪廢油回收的將誠公司油罐車進出，移送檢方調查，檢方將釐清將誠公司與11月27日基隆河八堵抽水站污染案關聯性。

台灣港務股份有限公司基隆港務分公司台北港營運處港務科曾姓經理今天告訴中央社記者，當貨輪廢油儲存櫃快滿載時，會申請在港口卸載，船舶業者須付費請合格廢油收受公司處理，以接管方式將船上廢油輸出到岸上油罐車等，廢油收受公司將廢油提煉再利用；目前台北港由將誠公司負責廢油清運。

台中港務分公司表示，船舶業者申請進港作業時，須提交營運計畫書，其中會有相關作業處理應變方式，業者提供合作的廢水油回收廠商；台中港務分公司目前核准合格的廢油水回收業者共7家。

高雄港務分公司說，核准水域廢油水回收業者計3家，都經環境部許可經營。船舶廢油水分為機油、潤滑油、重油與機艙水，如果船方須回收處理廢油水時，會通知廠商前往收受並運到合法最終處理場處理。

高雄港務分公司表示，巡查方式分為陸域及水域，陸域會到業者承租區巡視；水域為搭乘船舶巡視港區水域及到廢油水業者作業船舶處。台北港務分公司與台中港務分公司說，每天都會派員例行巡查。

高雄港務分公司說，如果作業中發生污染，將依商港法開罰新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰。屆期未改善按次處罰；情節重大令停工。