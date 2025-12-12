冷空氣漸南下「氣溫溜滑梯」 北市消防籲勿緊閉窗防一氧化碳中毒

台北市消防局今天表示，氣象署預估13日晚間冷空氣逐漸南下，氣溫漸降，呼籲民眾應提醒長輩注意保暖，在家使用熱水器應預防一氧化碳中毒，勿緊閉窗戶。

台北市消防局發布新聞資料表示，中央氣象署預估13日晚間入冬首波大陸冷氣團南下，預判台北市氣溫明顯轉冷，最低溫降至約14度以下。天氣驟降期間，最常發生就是一氧化碳中毒及電器使用不當而釀災。

消防局表示，民眾使用燃氣熱水器或瓦斯爐具時應注意室內通風，別緊閉所有窗戶，以免一氧化碳中毒；使用電暖器應與棉被或易燃物品保持安全距離，以免釀火災；高齡長者或高風險族群要做好保暖。

消防局表示，防範一氧化碳中毒，保持通風是關鍵，使用瓦斯爐、燃氣熱水器或以炭火烹煮時，家中務必開窗戶，保持室內空氣流通。只能裝在屋內或已加蓋窗戶的陽台熱水器時，應選用強制排氣型熱水器。

消防局表示，民眾應養成開窗通風的良好使用習慣，如果在室內感到頭暈、噁心嘔吐、呼吸脈搏加速、四肢無力等症狀，可先移動至通風處，保持呼吸道暢通，關閉燃氣設備及打開窗戶通風，並撥119求助。

此外，消防署也提醒，冬天是一氧化碳中毒事件的高峰期，提醒民眾注意防範因瓦斯熱水器使用不當造成一氧化碳中毒。

消防署統計從2020年至去年共發生122起一氧化碳中毒案件，其中約88%（108起案件）是因屋外式熱水器安裝在通風不足場所而釀禍。