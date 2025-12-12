闖禍後落跑！情侶站平交道吵不停 路人嚇按緊急鈕、警追查將開罰

桃園市桃園區國際路平交道今天下午發生情侶激烈爭吵闖入鐵道，還繼續爭執險象環生，所幸路人趁著北上區間車抵達前，按下緊急按鈕，列車停在平交道上未釀事故，肇事男女見狀開溜，造成至少4車次誤點半小時。鐵路警察局台北分局將追查情侶身分，並依違反鐵路法開罰。

目擊民眾表示，有一對年輕男女今天下午4時13分，在台鐵縱貫線K059+865國際路平交道附近發生激烈爭吵，男女一路追逐，最後由鐵道旁的小路鑽進鐵軌區，又繼續站在鐵軌旁口角，女子情緒激動，男子則頻頻求饒急勸阻。

附近民眾擔心嘉義北上基隆的區間車即將通過，為免發生意外，按下裝設在交道兩側警示箱上的「緊急按鈕」，系統立刻通知台鐵行控中心，並啟動列車緊急處置，列車行經北上路段，當場停在平交道上，男子見事情鬧大了，急忙拉著女子跑離，桃園警分局中路所趕抵時，情侶已無影蹤，整起事件在4時19分排除，列車得以順利通行。

台鐵公司稍早說明，2194次區間車今天下午4時14分行經內壢至桃園間的國際路平交道（K59+865）處，司機發現有民眾在路旁有侵入平交道行為，所幸路人將其拉住並未侵入。