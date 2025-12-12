快訊

午宴突抽搐…駐印度副代表謝柏輝驟逝享年52歲 當地警方調查中

主動提議茶敘…賴總統邀三院茶會「韓國瑜不克出席」 府：意外與不解

闖禍後落跑！情侶站平交道吵不停 路人嚇按緊急鈕、警追查將開罰

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區國際路平交道今天下午發生情侶激烈爭吵闖入鐵道，還繼續爭執險象環生，所幸路人趁著北上區間車抵達前，按下緊急按鈕，列車停在平交道上未釀事故，肇事男女見狀開溜，造成至少4車次誤點半小時。鐵路警察局台北分局將追查情侶身分，並依違反鐵路法開罰。

目擊民眾表示，有一對年輕男女今天下午4時13分，在台鐵縱貫線K059+865國際路平交道附近發生激烈爭吵，男女一路追逐，最後由鐵道旁的小路鑽進鐵軌區，又繼續站在鐵軌旁口角，女子情緒激動，男子則頻頻求饒急勸阻。

附近民眾擔心嘉義北上基隆的區間車即將通過，為免發生意外，按下裝設在交道兩側警示箱上的「緊急按鈕」，系統立刻通知台鐵行控中心，並啟動列車緊急處置，列車行經北上路段，當場停在平交道上，男子見事情鬧大了，急忙拉著女子跑離，桃園警分局中路所趕抵時，情侶已無影蹤，整起事件在4時19分排除，列車得以順利通行。

台鐵公司稍早說明，2194次區間車今天下午4時14分行經內壢至桃園間的國際路平交道（K59+865）處，司機發現有民眾在路旁有侵入平交道行為，所幸路人將其拉住並未侵入。

台鐵公司接獲通報後，即時起該路段限速25K/H慢行，並通知鐵路警察前往查看，鐵路警察在4時40分抵達現場，並未看見吵架情侶，於是回報現場報狀況已排除，即時起慢行解除，這起驚險事故總共影響4列次延誤30分鐘。

今天下午有對情侶吵架闖入桃園市桃園區國際路平交道，目擊者表示女方一度企圖臥軌，路人按緊急按鈕讓北上區間車暫停，情侶疑似見事情鬧大了竟然落跑，鐵路警察將追人開罰。圖／擷取自Google Map
今天下午有對情侶吵架闖入桃園市桃園區國際路平交道，目擊者表示女方一度企圖臥軌，路人按緊急按鈕讓北上區間車暫停，情侶疑似見事情鬧大了竟然落跑，鐵路警察將追人開罰。圖／擷取自Google Map

桃園 情侶 台鐵 警察

延伸閱讀

桃園育達高中70校慶 蘇俊賓：深耕桃園、厚植城市人才

因應通學需求 桃園明起試辦5條公車路線

桃園男疑闖平交道擦撞自強號重傷 列車單線通車逾1小時

桃園垃圾費隨袋徵收惹議 張善政：習慣不改難擺脫六都最後一名

相關新聞

影／一生奉獻警職…高雄警查案途中出車禍 撞上違停貨車送醫不治

高雄市警新興分局前金分駐所巡佐張榮琳今天下午出勤發生車禍，他騎警用偵防機車不慎撞上違停卸貨的貨車，人車倒地，受傷嚴重，送...

影／男遛緬甸蟒遭繞頸「臉漲紅」倒地撞傷頭 飼主今出面道歉了

屏東縣26歲林姓男子昨天下午帶著飼養的緬甸蟒蛇上街，突遭蛇纏繞頸，差點窒息，目擊民眾趕緊報案，還有攤商幫忙將蛇從林男脖子...

冷空氣漸南下「氣溫溜滑梯」 北市消防籲勿緊閉窗防一氧化碳中毒

台北市消防局今天表示，氣象署預估13日晚間冷空氣逐漸南下，氣溫漸降，呼籲民眾應提醒長輩注意保暖，在家使用熱水器應預防一氧...

基隆河污染案 環境部：船廢油須妥善處理防止環境污染

基隆河污染案，環境部資源循環署今天表示，貨輪在航行或停泊期間產生的廢潤滑油、艙底油泥等屬事業廢棄物，須妥善處理，防止環境...

闖禍後落跑！情侶站平交道吵不停 路人嚇按緊急鈕、警追查將開罰

桃園市桃園區國際路平交道今天下午發生情侶激烈爭吵闖入鐵道，還繼續爭執險象環生，所幸路人趁著北上區間車抵達前，按下緊急按鈕...

暴打高齡柯基被肉搜 曾獲新北模範飼主已被撤銷

新北市近日傳出虐狗案，一隻高齡約14、15歲的柯基犬，遭飼主詹姓男子丟東西、拿棍棒物打，因害怕縮在角落，詹男甚至貼出影片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。