聽新聞
0:00 / 0:00
影／一生奉獻警職…高雄警查案途中出車禍 撞上違停貨車送醫不治
高雄市警新興分局前金分駐所巡佐張榮琳今天下午出勤發生車禍，他騎警用偵防機車不慎撞上違停卸貨的貨車，人車倒地，受傷嚴重，送醫2小時後宣告不治。
新興警分局表示，54歲的張榮琳1990年從警以來，幾乎年年考績均為甲等，2020年調至新興警分局服務，表現優異，一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，盡心盡力、不遺餘力， 警方相當不捨，後續全力協助家屬完成治喪工作。
據了解，張榮琳為了查詐騙集團車手詐欺案，今天下午1時15分，騎警用偵防機車要到高雄火車站附近調監視畫面，他騎車沿雄市三民區建國三路直行，不料在建國三路、市中一路口某賣場前，因1輛貨車違規停車，他直接撞上貨車，人車倒地，嚴重受創。
路人向119求救，將張榮琳送往阮綜合醫院急救，延醫至今天下午3時15分宣告不治。
警方調查，違規停車的貨車由34歲柳姓男子駕駛，柳男違停下車卸貨釀禍。三民一警分局員警對他酒測，無酒精反應，在張榮琳不治後，依過失致死罪嫌將他移送法辦。確實肇事原因仍待交通大隊調查釐清。
警方表示，張榮琳外出偵辦刑案，途中發生交通事故意外，是因公死亡，將從優撫恤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言