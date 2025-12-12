快訊

影／一生奉獻警職…高雄警查案途中出車禍 撞上違停貨車送醫不治

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警新興分局前金分駐所巡佐張榮琳今天下午出勤發生車禍，他騎警用偵防機車不慎撞上違停卸貨的貨車，人車倒地，受傷嚴重，送醫2小時後宣告不治。

新興警分局表示，54歲的張榮琳1990年從警以來，幾乎年年考績均為甲等，2020年調至新興警分局服務，表現優異，一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，盡心盡力、不遺餘力， 警方相當不捨，後續全力協助家屬完成治喪工作。

據了解，張榮琳為了查詐騙集團車手詐欺案，今天下午1時15分，騎警用偵防機車要到高雄火車站附近調監視畫面，他騎車沿雄市三民區建國三路直行，不料在建國三路、市中一路口某賣場前，因1輛貨車違規停車，他直接撞上貨車，人車倒地，嚴重受創。

路人向119求救，將張榮琳送往阮綜合醫院急救，延醫至今天下午3時15分宣告不治。

警方調查，違規停車的貨車由34歲柳姓男子駕駛，柳男違停下車卸貨釀禍。三民一警分局員警對他酒測，無酒精反應，在張榮琳不治後，依過失致死罪嫌將他移送法辦。確實肇事原因仍待交通大隊調查釐清。

警方表示，張榮琳外出偵辦刑案，途中發生交通事故意外，是因公死亡，將從優撫恤。

高雄市警新興分局前金所巡佐張榮琳出勤撞違規停車的貨車，送醫不治。記者林保光／翻攝
