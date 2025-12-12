影／男遛緬甸蟒遭繞頸「臉漲紅」倒地撞傷頭 飼主今出面道歉了

屏東縣26歲林姓男子昨天下午帶著飼養的緬甸蟒蛇上街，突遭蛇纏繞頸，差點窒息，目擊民眾趕緊報案，還有攤商幫忙將蛇從林男脖子拉開，林男送醫後，後腦撕裂傷縫針後昨晚出院，林男今下午在社群發文道歉，出面為自己魯莽行為道歉，不該把可能正值發情的緬甸蟒蛇帶出門，之後也會帶蛇去看醫師。

林男今在社群平台threads發文道歉，林男說，對於造成公眾恐懼與消防人員的困擾深感抱歉，他今天剛清醒並了解到事情發酵的嚴重性所以說明及道歉。

林男說，他飼養大小寵物蛇約4、5年，昨天他明知當下蛇的狀態不好卻依然帶蛇出去，釀成這次負面影響，對自己的行為造成公眾對爬蟲飼養負面觀感，感到羞恥及愧疚。

林男說明，昨天帶出去的蛇是花崗岩緬甸蟒，出門前察覺到蛇的狀態不好，猜測蛇可能處於發情期，發情期的公蛇會相對暴躁，正常來說是不能把玩或隨意接觸，但他卻還是將蛇帶出門，「這是非常錯誤的示範」。

他為這次魯莽對社會造成不可逆的影響，有必要對救援人員、爬友與民眾與及被他硬帶出去的蛇致歉。往後他會更周全的維護蛇，與民眾的安全，非必要不帶出門即使帶也會裝好出包，避免任何可能發生突發狀況。

林男提到，感謝昨天幫忙救援的攤商，消防、醫護人員。對於當下有民眾目擊他倒下後還在滑手機，林男解釋，當下他呈現半昏迷狀況，是在傳訊息給女友，請女友趕快出來，後續記憶不太清楚。他也坦承，身為飼主，沒有做好飼主應盡責任。

林男昨天出門遛蛇畫面被周邊監視系統拍下，緬甸蟒蛇繞在他的脖子上，林男走在路邊，當時去跟路邊攤販買東西，然後就突然臉漲紅倒地。