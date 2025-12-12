暴打高齡柯基被肉搜 曾獲新北模範飼主已被撤銷

新北市近日傳出虐狗案，一隻高齡約14、15歲的柯基犬，遭飼主詹姓男子丟東西、拿棍棒物打，因害怕縮在角落，詹男甚至貼出影片說要送養柯基，不然就安樂死，此舉引發網友憤怒肉搜。據了解，詹男被起底是茶聚某加盟店負責人，去年還因照顧寵物獲「金飯碗」獎項，新北市動保處表示，已撤銷其頭銜。

據了解，詹男過去曾被新北動保處獲選為模範飼主，獲選原因是攜帶柯基犬施打十年以上的狂犬病疫苗。如今卻在自己的社群網站貼出虐待影片，不但拿東西丟已年老的柯基，甚至用棍棒類的物品往柯基身上施暴，被打的柯基犬也張嘴吼叫抵抗，柯基犬一臉茫然，看起來不理解為何被飼主施暴，模樣十分可憐。

此文一出引發不少網友眾怒，認為詹男不適合當柯基的飼主，應盡快把柯基帶離詹男身邊，譴責詹男暴力行為。也有網友認為，不論今天養了什麼寵物，就是要為其一生負責，不能因為老化或是生病，照顧久後失去耐心就動手。