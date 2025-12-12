快訊

修法、總預算釀衝突 朝野對立升溫！賴總統下周一邀三院院長國政茶敘

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名它：未來最快樂

藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄旗山天后宮金虎爺神像失竊 警方1小時內火速逮人

中央社／ 高雄12日電

高雄旗山<a href='/search/tagging/2/天后宮' rel='天后宮' data-rel='/2/105323' class='tag'><strong>天后宮</strong></a>內1尊價值1萬8000元的金虎爺神像今天上午遭人抱走，金虎爺會發現後立即報警，警方調閱<a href='/search/tagging/2/監視器' rel='監視器' data-rel='/2/168420' class='tag'><strong>監視器</strong></a>鎖定黃姓慣竊，並火速在1小時內通知到案調查，依<a href='/search/tagging/2/竊盜' rel='竊盜' data-rel='/2/103738' class='tag'><strong>竊盜</strong></a>罪送辦。示意圖／AI生成
高雄旗山天后宮內1尊價值1萬8000元的金虎爺神像今天上午遭人抱走，金虎爺會發現後立即報警，警方調閱監視器鎖定黃姓慣竊，並火速在1小時內通知到案調查，依竊盜罪送辦。示意圖／AI生成
高雄旗山天后宮內1尊價值1萬8000元的金虎爺神像今天上午遭人抱走，金虎爺會發現後立即報警，警方調閱監視器鎖定黃姓慣竊，並火速在1小時內通知到案調查，依竊盜罪送辦。

高雄市旗山天后宮的金虎將軍傳因曾被清朝嘉慶皇帝敕封過，被奉置於桌上鎮守，名聞當地。金虎爺會今天突然在臉書粉專發文協尋「吃炮三寸六金虎將軍」，指出神像遭竊，呼籲民眾協助找回，貼文更強調「又惹到最兇的虎爺，實在不可取」。

高雄市警察局旗山分局表示，今天上午11時接獲虎爺會會長報案後，立即趕赴現場並調閱監視器畫面，畫面中1名男子直接從桌上取走1尊價值約新台幣1萬8000元的金虎爺神像，並放進隨身包包離去。

警方依據監視器畫面鎖定當地黃姓慣竊涉有重嫌，1小時內即循線前往黃男住處，帶回失竊神像，並通知黃男到案接受調查，全案將依竊盜罪嫌函請台灣橋頭地方檢察署偵辦。

監視器 高雄市 竊盜 天后宮

延伸閱讀

高雄「青鳥」遭判刑 當街嗆要開槍「雙罷劫」罷免連署

影／高雄毒販用經緯度「埋包」交貨 忘了在哪...緝毒犬挖出來

影／高雄甲仙地震竟和1月嘉義大埔地震有關？氣象署：淺層所以搖晃劇烈

高雄甲仙深夜連環3震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

相關新聞

影／女司機揭遭酒醉消防小隊長強吻襲胸 台中消防局急調離職務

計程車司機夫妻同時擔任消防大雅分隊鳳凰志工多年，陳姓女司機今天下午開記者會，指上周某日晚間以計程車載大雅分隊小隊長蘇男，...

暴打高齡柯基被肉搜 曾獲新北模範飼主已被撤銷

新北市近日傳出虐狗案，一隻高齡約14、15歲的柯基犬，遭飼主詹姓男子丟東西、拿棍棒物打，因害怕縮在角落，詹男甚至貼出影片...

高雄旗山天后宮金虎爺神像失竊 警方1小時內火速逮人

高雄旗山天后宮內1尊價值1萬8000元的金虎爺神像今天上午遭人抱走，金虎爺會發現後立即報警，警方調閱監視器鎖定黃姓慣竊，...

曾遭鐵棍毆打頭破血流、餓到偷吐司 長大後母需就醫法院判免扶養

新竹陳男自幼遭母親以衣架、皮帶、鐵棍等物毆打，甚至頭部破裂送醫縫合，童年多次被獨留家中沒人照顧，還曾因母親外出失聯過久，...

行人地獄再現！疑路口未禮讓撞傷行人 彰化女恐挨最高3萬6千罰鍰

再現行人地獄！42歲陳姓女子今天上午駕車沿彰化市雲長路左轉中山路時，不慎將行走斑馬線上的行人撞倒受傷，是否行人或駕駛人違...

北投麻將賭場遭連抄3次 市府祭鐵腕「斷水斷電」

台北市北投區中和街一間以麻將協會為名的地下賭場屢遭查緝，三次被警方查獲，累計移送賭博罪達64人次，為了斷絕不法營業，台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。