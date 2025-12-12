聽新聞
高雄旗山天后宮金虎爺神像失竊 警方1小時內火速逮人
高雄旗山天后宮內1尊價值1萬8000元的金虎爺神像今天上午遭人抱走，金虎爺會發現後立即報警，警方調閱監視器鎖定黃姓慣竊，並火速在1小時內通知到案調查，依竊盜罪送辦。
高雄市旗山天后宮的金虎將軍傳因曾被清朝嘉慶皇帝敕封過，被奉置於桌上鎮守，名聞當地。金虎爺會今天突然在臉書粉專發文協尋「吃炮三寸六金虎將軍」，指出神像遭竊，呼籲民眾協助找回，貼文更強調「又惹到最兇的虎爺，實在不可取」。
高雄市警察局旗山分局表示，今天上午11時接獲虎爺會會長報案後，立即趕赴現場並調閱監視器畫面，畫面中1名男子直接從桌上取走1尊價值約新台幣1萬8000元的金虎爺神像，並放進隨身包包離去。
警方依據監視器畫面鎖定當地黃姓慣竊涉有重嫌，1小時內即循線前往黃男住處，帶回失竊神像，並通知黃男到案接受調查，全案將依竊盜罪嫌函請台灣橋頭地方檢察署偵辦。
