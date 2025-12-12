快訊

曾遭鐵棍毆打頭破血流、餓到偷吐司 長大後母需就醫法院判免扶養

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

新竹陳男自幼遭母親以衣架、皮帶、鐵棍等物毆打，甚至頭部破裂送醫縫合，童年多次被獨留家中沒人照顧，還曾因母親外出失聯過久，驚動警消出動雲梯將他與弟弟救出。成年後母親因精神問題常進出醫院，兄弟活在恐懼中，因此聲請免除對母扶養義務，新竹地院裁定准許。

陳男控訴，母親對他與弟弟經常施暴，稍有不順她意即遭責打、辱罵，還被迫反覆重寫作業至深夜，長期活在恐懼中。某次他洗澡時跌倒，後腦重擊浴室台階大量出血，母親卻未即時送醫，僅要他躺在客廳用衛生紙止血。父母分居後，父親帶走弟弟，他獨自與母親生活，母親無固定工作，抽菸飲酒，不事家務，年幼的他卻須自行打理生活。

陳男指出，童年期間，他隨母親返回外祖父母家，卻遭外公外婆排斥、責打，甚至被趕出家門，流落街頭，只能躲在巷弄或車底避寒，偶爾靠舅舅、舅媽暗中接濟。母親面對此狀況未加制止或保護，使他身心承受巨大創傷。小學二年級搬到竹北市後，家境依舊困頓，母親手中有錢也未用於生活，反捐給宮廟，他曾因飢餓偷拿房東早餐店吐司果腹，事後遭逐出。

陳男表示，母親多次因爭執或經濟問題將他趕出住處，他常在校園徘徊到天黑才敢回家，甚至因此翹課。母親因長期精神疾患曾遭強制就醫，出院後仍時常干擾、恐嚇，他與弟弟需夜間輪流警戒，擔心母親失控施暴，長期精神緊繃，難以正常求學與工作。

陳母則否認對子女施暴，但祖母作證指出，兩名孫子都曾被打得頭破血流，媳婦頻繁進出療養院，孩子無法安心念書，後來由她協助在外租屋，兄弟倆靠打工自行負擔學費完成學業。

法官審酌，陳母在兒子成長期間長期施以肢體暴力，未盡照顧與扶養責任，且多次遺棄、疏忽，對其身心造成重大傷害，親子關係已嚴重破裂。若仍要求陳男負擔扶養義務，顯失公平，裁定免除其對母扶養義務。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新竹陳男和弟弟自幼遭母親以衣架、皮帶、鐵棍等物毆打，成年後母親因精神問題常進出醫院，兄弟活在恐懼中，因此聲請免除對母扶養義務，新竹地院裁定准許。示意圖／報系資料照
新竹陳男和弟弟自幼遭母親以衣架、皮帶、鐵棍等物毆打，成年後母親因精神問題常進出醫院，兄弟活在恐懼中，因此聲請免除對母扶養義務，新竹地院裁定准許。示意圖／報系資料照

母親 早餐店 強制就醫

