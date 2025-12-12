行人地獄再現！疑路口未禮讓撞傷行人 彰化女恐挨最高3萬6千罰鍰

再現行人地獄！42歲陳姓女子今天上午駕車沿彰化市雲長路左轉中山路時，不慎將行走斑馬線上的行人撞倒受傷，是否行人或駕駛人違規待釐清，但陳女未禮讓行人致人受傷，依道路交通管理處罰條例可處1萬8千到3萬6千元罰鍰。

警方調查，陳女今天上午7時17分許，駕車沿雲長路左轉彰化市中山路時，71歲的蕭姓老翁步行沿中山路行穿線，才通過安全島，即被陳女撞倒在地，路過的機車騎士趨前，陳女也下車，一起將他扶起。蕭男臀部、右腳、右手、頭部擦挫傷，由救護車送醫救護。

警方到場處理，發現路口監視器是行人及汽車都是綠燈，但調閱行紀錄器，卻發現疑行人闖紅燈，是否號誌未同步造成車禍，警方將實地勘驗，查明原因再行初判。

不過，警方表示，如果是行人闖紅燈，依道路交通管理處罰條例第 134 條規定，可處500元罰鍰；至於汽車駕駛人不管號誌有沒有問題、行人是否違規，陳女未禮讓行人致人受傷，依道路交通管理處罰條例第四條第四項，可處可處1萬8千到3萬六千元罰鍰。