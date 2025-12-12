快訊

修法、總預算釀衝突 朝野對立升溫！賴總統下周一邀三院院長國政茶敘

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名它：未來最快樂

藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

行人地獄再現！疑路口未禮讓撞傷行人 彰化女恐挨最高3萬6千罰鍰

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

再現行人地獄！42歲陳姓女子今天上午駕車沿彰化市雲長路左轉中山路時，不慎將行走斑馬線上的行人撞倒受傷，是否行人或駕駛人違規待釐清，但陳女未禮讓行人致人受傷，依道路交通管理處罰條例可處1萬8千到3萬6千元罰鍰。

警方調查，陳女今天上午7時17分許，駕車沿雲長路左轉彰化市中山路時，71歲的蕭姓老翁步行沿中山路行穿線，才通過安全島，即被陳女撞倒在地，路過的機車騎士趨前，陳女也下車，一起將他扶起。蕭男臀部、右腳、右手、頭部擦挫傷，由救護車送醫救護。

警方到場處理，發現路口監視器是行人及汽車都是綠燈，但調閱行紀錄器，卻發現疑行人闖紅燈，是否號誌未同步造成車禍，警方將實地勘驗，查明原因再行初判。

不過，警方表示，如果是行人闖紅燈，依道路交通管理處罰條例第 134 條規定，可處500元罰鍰；至於汽車駕駛人不管號誌有沒有問題、行人是否違規，陳女未禮讓行人致人受傷，依道路交通管理處罰條例第四條第四項，可處可處1萬8千到3萬六千元罰鍰。

警方提醒駕駛人通過路口時，一定要禮讓行人，而行人通過路口也要依號誌通行，並小心來車，才能確保安全。

陳姓女子今天上午駕車沿彰化市雲長路左轉中山路時，不慎將行走行穿線上的行人撞倒受傷，依道路交通管理處罰條例可處1萬8千到3萬6千元罰鍰。圖／民眾提供
陳姓女子今天上午駕車沿彰化市雲長路左轉中山路時，不慎將行走行穿線上的行人撞倒受傷，依道路交通管理處罰條例可處1萬8千到3萬6千元罰鍰。圖／民眾提供
陳姓女子今天上午駕車沿彰化市雲長路左轉中山路時，不慎將行走行穿線上的行人撞倒受傷，依道路交通管理處罰條例可處1萬8千到3萬6千元罰鍰。圖／民眾提供
陳姓女子今天上午駕車沿彰化市雲長路左轉中山路時，不慎將行走行穿線上的行人撞倒受傷，依道路交通管理處罰條例可處1萬8千到3萬6千元罰鍰。圖／民眾提供

行人地獄 闖紅燈 彰化

延伸閱讀

彰化推地籍與稅籍異動即時通一站申請 盼便民阻詐

彰化院檢搬家 地主員林市公所上網招標規畫開發計畫

配合台中捷運綠線計畫延伸至彰化段 台化擬活化省道中山路南側廠區

爭縣長提名！彰化民進黨四強周末衝刺 寄望聲勢直攻2026

相關新聞

影／女司機揭遭酒醉消防小隊長強吻襲胸 台中消防局急調離職務

計程車司機夫妻同時擔任消防大雅分隊鳳凰志工多年，陳姓女司機今天下午開記者會，指上周某日晚間以計程車載大雅分隊小隊長蘇男，...

暴打高齡柯基被肉搜 曾獲新北模範飼主已被撤銷

新北市近日傳出虐狗案，一隻高齡約14、15歲的柯基犬，遭飼主詹姓男子丟東西、拿棍棒物打，因害怕縮在角落，詹男甚至貼出影片...

高雄旗山天后宮金虎爺神像失竊 警方1小時內火速逮人

高雄旗山天后宮內1尊價值1萬8000元的金虎爺神像今天上午遭人抱走，金虎爺會發現後立即報警，警方調閱監視器鎖定黃姓慣竊，...

曾遭鐵棍毆打頭破血流、餓到偷吐司 長大後母需就醫法院判免扶養

新竹陳男自幼遭母親以衣架、皮帶、鐵棍等物毆打，甚至頭部破裂送醫縫合，童年多次被獨留家中沒人照顧，還曾因母親外出失聯過久，...

行人地獄再現！疑路口未禮讓撞傷行人 彰化女恐挨最高3萬6千罰鍰

再現行人地獄！42歲陳姓女子今天上午駕車沿彰化市雲長路左轉中山路時，不慎將行走斑馬線上的行人撞倒受傷，是否行人或駕駛人違...

北投麻將賭場遭連抄3次 市府祭鐵腕「斷水斷電」

台北市北投區中和街一間以麻將協會為名的地下賭場屢遭查緝，三次被警方查獲，累計移送賭博罪達64人次，為了斷絕不法營業，台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。