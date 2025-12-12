聽新聞
北投麻將賭場遭連抄3次 市府祭鐵腕「斷水斷電」
台北市北投區中和街一間以麻將協會為名的地下賭場屢遭查緝，三次被警方查獲，累計移送賭博罪達64人次，為了斷絕不法營業，台北警方昨天會同建築管理工程處、自來水公司等單位執行「斷水斷電」，讓這家頑固的地下賭場徹底斷根。
北投分局指出，該間麻將協會從去年7月起便陸續接獲檢舉，警方多次前往蒐證，發現業者利用協會名義，暗中提供賭桌供賭客以麻將行賭，去年7月、去年11月、今年10月抓到三次，共移送負責人6人次、賭客58人次，共64人次涉案，累計裁罰70萬元。
北投分局表示，由於業者反覆營業，顯示一般刑罰與裁罰不足以遏止，市府依「正俗專案」流程，在3次裁處生效後，由市府跨局處聯合執行斷水斷電，昨天上午10時30分，北投分局會同北市建管處、台電、自來水公司到場，正式切斷該建物供水與供電，現場拉起封條。
北投警方強調，將持續落實查緝不法賭博場所，絕不允許任何不肖業者以身試法，以維護社會風氣與治安秩序，市府團隊亦將通力合作，精進作法提升查報效率，共同營造市民健康安全的生活環境。
