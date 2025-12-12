記帳本寫座右銘「欺人如欺天」 香港車手10天兩度來台提款遭圍捕

香港籍曾姓男子以觀光名義，10天內兩度入境我國擔任詐騙車手，頻繁提領詐騙款項。桃園警分局循線追緝，昨天與國境事務大隊聯手在桃園國際機場成功攔查並逮捕，諷刺的是，他的記帳本首頁竟寫著「欺人如欺天」的座右銘，全案依詐欺罪送辦，檢方複訊後向法院聲押獲准。

桃園警察分局大樹派出所本月上旬追查車手提領案件時，鎖定1名行徑詭異的45歲港籍曾姓男子，發現曾男上月底入境後，從觀光客搖身一變為詐騙集團車手，在國內頻繁提領贓款後迅速離境，沒想到本周一又再次入境，明顯是慣性利用台灣進行詐欺犯罪。

為防止曾男潛逃出境，桃園警方迅速通報國境事務大隊協助攔查，經友軍縝密部署，昨天成功地在桃園國際機場攔截到正準備離境的曾男，當場將他逮捕歸案。

警方逮捕曾男時，當場查扣背包內記帳本等多項物品，但最讓警方感到傻眼的是，曾男竟在記帳本首頁親筆寫下「欺人如欺天，無自欺也；負民即負我，何忍負之」，如此荒謬的「座右銘」與他詐騙行為形成強烈諷刺。