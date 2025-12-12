花蓮台9線一天2起汽機車自撞車禍 2高齡長者傷重不治

台9線花蓮壽豐、新城段，今天接連發生兩起高齡長者自撞事故，壽豐鄉為72歲老翁駕車自撞路樹，新城是80歲婦人騎機車撞上違規臨停的曳引車，兩人都當場失去生命跡象，送醫不治。警方表示，台9線道路筆直，呼籲用路人小心慢行。

花蓮縣消防局壽豐分隊今天上午9時49分接獲通報，台9線206公里處壽豐鄉平和段有小客車自撞路樹，救護人員趕到時，駕駛被夾困車內，救出時已無呼吸心跳，送往花蓮慈濟醫院不治。

警方初步調查，駕駛為72歲張姓男子，已通知家屬，正釐清事故原因。

此外，80歲劉姓婦人今天上午10時許騎乘輕型機車，行經台9線179.5公里加灣段北上車道，不小心撞上停在機慢車道的曳引車，當場失去呼吸心跳，傷勢嚴重，送醫不治。

警方初步調查，劉姓婦人無照，還待抽血檢測，曳引車林姓駕駛沒有酒精反應，持照正常，當時因尿急下車，將車輛違規臨時在機慢車道，將朝過失致死方向偵辦，並釐清原因。